Dato-krig i DF: Tulle har veto

Kristian Thulesen Dahl er godt nok på vej ud, men det er fortsat ham, der bestemmer hvornår Dansk Folkeparti skal finde hans afløser.

Det fremgår af partiets vedtægter og bekræftes af partisekretær Steen Thomsen, efter to centrale figurer i det kriseramte Dansk Folkeparti er i åben krig om, hvornår partiet skal vælge ny formand.

- Alle forslag er velkomne, og så tager hovedbestyrelsen en drøftelse af den videre proces. Det kræver et flertal, herunder formanden, siger partisekretær Steen Thomsen.

Det er altså ikke muligt at finde en dato for årsmødet, hvis ikke Kristian Thulesen Dahl er enig.

Dansk Folkepartis vedtægter, hvor det fremgår, at formanden skal være med i indstillingen til et ekstra ordinært årsmøde.

Derfor skal Dansk Folkepartis medlemmer af hovedbestyrelsen - hvor kamphanerne Martin Henriksen og Peter Kofod sidder - have formanden med på en dato for det ekstraordinære årsmøde.

- Jeg er overbevist om, at HB (Hovedbestyrelsen, red.) finder en proces alle kan bakke op om, så formandsvalget sker i ordentlighed, og så partiet kommer bedst muligt videre, fortæller partisekertæren.

Dansk Folkepartis hovedbestyrelse møde lørdag klokken 13 i Fredericia for at diskutere forløb omkring årsmødet.

Dansk Folkepartis Peter Kofod Poulsen og Dansk Folkepartis Martin Henriksen er røget i totterne på hinanden efter Tulle-exit. Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix

Partiets eneste medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod foreslog tidligere fredag, at DF'erne ventede på en afgørelse i Morten Messerschmidts ankesag om EU-svig og dokumentfalsk i landsretten og Inger Støjbergs sag i rigsretten.

Dermed skulle Dansk Folkeparti ind i marts, før der skulle vælges en ny formand efter Kristian Thulesen Dahl, der trak sig onsdag efter det katastrofale kommunalvalg.

Men den idé vil den tidligere udlændingeordfører og medlem af partiets hovedbestyrelse, Martin Henriksen, ikke høre tale om.

- Jeg synes, den desværre viser nogle af de ting, som er gået galt for Dansk Folkeparti gennem en del år efterhånden. Nemlig at man altid finder en eller anden undskyldning for at udskyde beslutninger, siger Martin Henriksen til Berlingske.

Dansk Folkepartis vedtægter siger da også, at et ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest to måneder efter en indstilling fra hovedbestyrelsen, som mødes lørdag i Fredericia. Og det synes Martin Henriksen, at partiet 'skal holde fast i'.

'Et hensyn til Messerschmidt'

Over for Ekstra Bladet vurderer Martin Henriksen, at Kofods forslag har et klart sigte:

- Så vidt jeg forstår, vil Støjbergs sag være afsluttet, så hvis det er et hensyn, man vil tage, så er det til Messerschmidt.

Henriksen tilføjer:

- Efter min opfattelse, så står Dansk Folkeparti i de nuværende problemer, fordi man har udviklet en ledelseskultur, hvor man hele tiden finder på en undskyldning for at udskyde beslutningerne. Jeg vil gerne have, at vi bevæger os væk fra den måde at lede på.

I et interview med BT taler Peter Kofod især Morten Messerschmidt op, selvom han ikke personligt vil afvise at gå efter posten. Morten Messerschmidt har oplyst, at han i øjeblikket 'overvejer' at gå efter formandsposten.

- Jeg har kæmpe respekt for Morten Messerschmidt. Han er en af sin generations dygtigste politikere. Og jeg skal ikke afvise, at han kan blive formand med en uafsluttet sag. Men medlemmerne fortjener vælge en ny formand, uden at den sag skygger for Morten, siger Peter Kofod til BT.

Drømmer om Støjberg

Under alle omstændigheder bliver Inger Støjbergs navn varmere og varmere i Dansk Folkeparti.

Efter at Kristian Thulesen Dahl har meldt sin afgang som formand ved et kommende ekstraordinært årsmøde, bliver den tidligere Venstre-minister flere steder nævnt som den afløser, der drømmes om.

Ekstra Bladet har talt med flere centralt placerede DF'ere, som peger på Støjberg som en særdeles seriøs kandidat til formandsposten.

Støjberg er godt nok ikke engang medlem af partiet - og hun har ingen steder givet udtryk for, at hun agter at melde sig ind. Samtidig sidder hun midt i en rigsretssag, som bliver afgjort senere på året.

Men i desperation over manglen på egnede kandidater i egne rækker fremhæver flere alligevel på Støjberg som et oplagt formandsbud.

- Alle håber på, at Inger kommer og har lyst til at være formand, siger en central DF-kilde, som ønsker at være anonym.

- Hun kan få posten som formand på et sølvfad, og vi ruller den røde løber ud, lyder det videre.

Samtidig lægger afgående formand Kristian Thulesen Dahl ikke skjul på, at der er plads til løsgængeren i DF's absolutte top.

- Jeg håber, hun melder sig ind i Dansk Folkeparti, og hvis hun gør det, vil de fleste i Dansk Folkeparti se, at hun bør have en meget fremtrædende post, sagde Thulesen Dahl, efter at han onsdag havde meddelt sin forestående afgang som formand.

Smuthul til Støjberg

Derudover kan den formelle vej meget vel blive banet for, at Støjberg kan gå direkte fra at være løsgænger til at indtage formandsstolen.

