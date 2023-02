DBU-chef: Det var ikke mig

DBU's kommunikationschef bekræfter nu, at det ikke er ham, der har underskrevet dokument, som Henning Dyremose anklager Moderaternes Jon Stephensen for at forfalske.

Underskriften er pivfalsk.

Kommunikationschef i DBU Jakob Høyer, der også er bestyrelsesmedlem i Aveny-T, oplyser nu til Ekstra Bladet, at den underskrift, som Henning Dyremose mener, er forfalsket af Jon Stephensen, ikke er skrevet af ham:

'Jeg kan bekræfte at det ikke er min underskrift på det pågældende dokument. Derudover har jeg ingen kommentarer til sagen.'

Den falske underskrift under Jakob Høyers navn ses her på dokumentet fra 2017.

Ekstra Bladet kunne tidligere på dagen afsløre det dokument, der er kernen i striden mellem Jon Stephensen og Henning Dyremose.

Hård anklage

Beskyldningen fra den tidligere toppolitiker mod Moderaternes kulturordfører kom frem i en artikel i Børsen tirsdag.

Til avisen sagde Henning Dyremose, at fyringen blandt andet handlede om den forfalskede underskrift.

- Vi er fortsat af den opfattelse, at Jon har skrevet under i en andens navn, skrev Henning Dyremose.

Det har ført til, at Jon Stephensen nu har sagsøgt Henning Dyremose for 100.000 kroner for at fremsætte falske påstande.

Kulturordfører kræver 100.000 af teater-formand

Krøllet dokument

Forfalskningen skal være sket i 2017. Her var Jon Stephensen direktør for teatret Aveny-T og Henning Dyremose skulle indtræde i bestyrelsen.

Her fremgår Jakob Høyers håndskrevne navn på et billede af et krøllet bestyrelsesdokument, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

Udskiftningen i bestyrelsen skulle godkendes af bestyrelsen, og den sad Jakob Høyer i. Og det er altså hans underskrift, Jon Stephensen skulle have forfalsket.

I 2022 blev Jon Stephensen fyret som direktør på teatret. Og i januar i år blev han bortvist.

Ifølge Børsen handler sagen om den forfalskede underskrift og mulig brug af teatrets penge til private formål i form af bolig til Jon Stephensen mens hans egen lejlighed var under ombygning.

Det har ført til en kamp på ord mellem Henning Dyremose og Jon Stephensen, der mener, at der er tale om en politisk fyring.

Jon Stephensen afviser samtidig pure over for Ekstra Bladet, at han har forfalsket underskriften.