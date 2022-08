DD: - Skandaløs mangel på respekt

En svinedyr flybillet og en luksusbil i 25 minutter for 6000 kroner.

Det var virkeligheden for udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, da han rejste til USA i september 2021. Det kunne Ekstra Bladet mandag afsløre.

Og i den forbindelse har vi vist bilagene til Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne, der langt fra er imponeret over ministeriet og den socialdemokratiske håndtering af skattekronerne.

- Det er jo skandaløs hvordan den socialdemokratiske regering mangler respekt for skatteborgernes penge. Først kulturministeren der booker flybilletter for 95.000 kr. og nu en ny minister der bruger 75.000 kr. Den pris er så langt over, hvad der er rimeligt at bruge på flybilletter. Læg der til en luksusbil til 6000 for en tur som vel koster 750 kr. med taxi, siger Dennis Flydtkjær til Ekstra Bladet.

Dennis Flydtkjær (DD) er rasende over ministerens prioriteringer. Foto: Jonas Olufson.

Angreb på kampagne

Samtidig mener han, at disse sager er et eksempel på, hvordan Socialdemokratiet siger et, men gør noget andet.

- Det er faktisk lidt spøjst, at socialdemokratiet netop i disse dage køre en kampagne om, at "Tiden er ikke til at satse med Danmarks økonomi” underforstået, at de er gode til at passe på pengene. (Se vedhæftede). Det er så langt fra virkeligheden når man har så lidt respekt for skatteborgernes penge, at man vil være bekendt, at bruge så mange penge på flybilletter.

Derfor kræver medlemmet af Støjbergs nye parti svar og en redegørelse for, hvorfor det er nødvendigt at bruge så mange penge på flybilletter.

Ikke første gang

Og det er heller ikke første gang, at ministre fra den socialdemokratiske regering flyver dyrt til USA.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan det kostede ikke mindre end 95.778 kroner i flybilletter, da kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i marts fløj til Californien for at holde møde i Silicon Valley og tage til Oscar-show i Hollywood.

Hun erkendte dengang, at det var for dyrt. En erkendelse, som Flemming Møller Mortensen altså ikke når frem til, selv om hans billetter var i samme prisklasse.

- Jeg forstår godt kritikken af billetprisen. Det bør vurderes fra gang til gang, om meget høje billetpriser kan retfærdiggøres. Der kan for eksempel være pludseligt opståede kriser. Det var der ikke tale om her. Og i det lys var billetprisen for høj, skrev Ane Halsboe-Jørgensen i et svar til Ekstra Bladet.

