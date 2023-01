De arbejder på modsvar

Radikale Venstre vil gerne komme med et alternativt finansieringsforslag, når der skal findes penge til militæret, men det bliver ikke lige nu

En samlet opposition agter at give regeringen svar på tiltale. Balladen om store bededag er langt fra slut - intern vaklen spores

Statsministeren åbner for, at oppositionen kan komme til bordet ved forsvarsforhandlingerne.

De skal bare pege på, hvordan de vil finde flere pengene til krudt og kugler uden at nedlægge store bededag.

- Vi må høre, hvad partierne har af andre finansieringsforslag, siger Mette Frederiksen.

Og lige netop dét er ved at ske.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der i disse timer møder på kryds og tværs imellem de normalt så forskellige partier. De agter at samle handsken op.

I skrivende stund arbejder de ni partier ganske opsigtvækkende på at komme med et samlet modsvar til regeringen, hvor de vil komme med et idékatalog eller lignende, hvor de peger på mulige finansieringsforslag.

Skulle et samlet modsvar blive til virkelighed, så er det en gentagelse af en lignende bedrift. Tirsdag gik de ni partier sammen om at kritisere regeringens 'bøllemetoder'. De er utilfredse med, at regeringen anser sløjfningen af store bededag som adgangsbillet til forsvarsforhandlingerne.

Flere af oppositionens ledere erklærede allerede kort efter statsministerens tale om regeringens planer for den indeværende politiske sæson, at de godt kan finde pengene på anden vis, end den upopulære slagtning af fridagen.

- Statens budget er på 1100 milliarder kroner, hvis ikke man kan finde tre milliarder, så burde man ikke sidde herinde, siger Pernille Vermund (NB) i Vandrehallen.

Martin Lidegaard (R) er ligeledes iført den optimistiske hat.

- Vi skal nok komme med alternativ finansiering, siger han, uden dog at blive konkret.

Hvorvidt oppositionen lykkes med planen, vil stå klart i løbet af ugen. Fra regeringens side er der nemlig opsat en kort deadline. Et modsvar inden weekenden vil være naturligt, siger en regeringsrepræsentant.

Vakler i kulissen

Mens Mette Frederiksen udadtil forsøger at bulldoze en nedlæggelse af store bededag igennem, så er skråsikkerheden noget mindre i kulissen.

Når man taler med regerings-kilder for slukkede mikrofoner, så er de sig fuldt bevist, at bededagen er blevet en kolossal møgsag.

Hvordan det videre forløb ser ud, er derfor usikkert. Strategien er langt fra på plads. En samlet fagbevægelse og den folkelige modstand er trods alt noget, der gør indtryk.

Revnerne i panseret blev netop tydelige, da Mette Frederiksen åbnede for oppositionens input.

Martin Lidegaard, leder af Radikale Venstre, glæder sig over det, han ser som en fremstrakt hånd.

- Jeg hører, at regeringen vil afskaffe store bededag, men jeg hører også, at det ikke er ultimativt, at det er adgangsbilletten til dansk forsvarsforlig, siger Martin Lidegaard, og tilføjer:

- Måske er regeringen ved at tilpasse sig.

- Vi ønsker ikke at bruge store bededag som afpresning. Vi ønsker ikke at tage dansk forsvar som gidsel i det her, sådan som regeringen gør. Det er uklogt, påpeger han.