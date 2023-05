De døde faners dag

Betjentene i Fælledparken kunne slappe helt af 1. maj. Faktisk var arbejderkampdagen så rolig, at man ikke ville kunne bebrejde selv den mest ivrige ordenshåndhæver at døse lidt hen.

Fælledparken har lagt græs til brandtaler, slagsmål og stribevis af socialdemokratiske topfolk. Men mandag bød på intet af den slags.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var ikke inviteret. Og da fagbevægelsens topchef, Lizette Risgaard, trådte tilbage søndag, var talerækken lige så spændende som at tygge på regnvådt bølgepap.

- Det er lidt ærgerligt, at man ikke får chancen for at konfrontere hende. Men på den anden side er det også meget rart, at vi slipper for at glo på hende, sagde den pædagogstuderende Julie om den fraværende statsminister fra sin plads på plænen.

Der var John Mogensen-jam i Socialdemokratiets telt. En kunstner fra en tid, hvor partiet og Fælledparken trak markant flere danskere til. Foto: Henning Hjort

Ingen lyttede

Hovedscenen med de ukendte talere trak da heller ikke mange tilskuere.

Da fanemarchen - ledt af fire hornmusikanter - nåede frem, trak kun 50-100 mennesker op for at deltage i den historiske afsyngning af 'Når jeg ser et rødt flag smælde'. Resten af den efterhånden aldrende deltagerskare var faldet fra forbi ølboderne på vejen.

Mens gennemsnitsalderen var høj og stigende i Fælledparken, trak Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, et solidt publikum af unge. Han var inviteret til at tale i teltet 'Ungdommens 1. maj'.

Det er ikke mange år siden, at et besøg fra en ærkeliberal politiker havde uddelt røde øretæver i Fælledparken 1. maj. Men stemningen er en anden. Mere fad vejfest en ulmende arbejderkamp.

- Jeg har ikke oplevet så meget som et negativt tilråb. Der var faktisk en enkelt, der kom hen og sagde, at han havde stemt LA til valget, sagde Alex Vanopslagh efterfølgende.

Alex Vanopslagh fyldte 'Ungdommens telt', da han som særlig inviteret holdt tale. Foto: Henning Hjort

Skal vi ikke gå?

I Socialdemokratiets fravær var SF's Pia Olsen Dyhr eneste røde taler af betydning, og hun trak et fornuftigt publikum.

Partiet, der lige nu fisker efter at blive fagbevægelsens krammebamse nummer et, er gået solidt frem i meningsmålingerne efter Socialdemokratiets blå bevægelser.

Pia Olsen Dyhr svang sig dog ikke op til mere end sin normale afdæmpede kritik af Mette Frederiksens midterprojekt.

Pia Olsen Dyhr forsøgte med smiger at indynde sig hos fagbevægelsen på 1. maj. Foto: Henning Hjort

Hovedpointen fra SF'eren var at beskytte en værdig tilbagetrækning. Men da hun halvt inde i talen begyndte at fortabe sig i seniorpension kontra Arne-pension og en flymekaniker, hun engang havde mødt, piblede de første publikummer væk.

- Skal vi ikke gå? Jeg synes ikke, det er så spændende længere, sagde en ung mand til sin partner og fortrak mod madboderne.