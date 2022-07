De forsvundne fuldmægtige: Mink-ansvarlige klapper i

Magt er dejligt, men ansvar er åbenbart mindre sjovt.

I hvert fald er der larmende tavshed fra nogle af de mest centrale embedsfolk, som ifølge Mink-kommissionen kan drages til ansvar for deres handlinger - eller måske snarere mangel på samme.

Ekstra Bladet har bedt om en kommentar fra Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, der får med krabasken af kommissionen. Men også Fødevareministeriets departementschef Henrik Studsgaard og rigspolitichef Thorkild Fogde får høvl.

Sidstnævnte - altså chefen for den danske ordensmagt - 'opretholdt den grove vildledning' af borgerne.

Men ingen af de ovennævnte besværer sig med at forholde sig til de vilde konklusioner fra kommissionen.

Har ikke nærlæst

'Rigspolitiet har foreløbig ingen kommentarer, da vi ikke haft mulighed for at nærlæse rapporten endnu', hedder det i et mailsvar fra Rigspolitiets presseafdeling.

Og fra Miljøministeriet, hvor Henrik Studsgaard nu er departementschef, lyder det også på skrift:

'Udover de to afhøringer og hans høringssvar til kommissionens rapport har han ikke yderligere at tilføje'.

Det sker blandt andet med henvisning til Henrik Studsgaards forklaring i kommissionen om, at det ikke var 'top of mind' at gøre opmærksom på hjemlen til aflivningen af mink, da regeringens koordinationsudvalg drøftede sagen på et møde 3. november 2020.

Statsministeriet har ikke besvaret Ekstra Bladets henvendelse, mens Justitsministeriet henviser spørgsmålet til departementschef Johan Legarths bisidder i kommissionen.