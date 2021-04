De har strammet sygeregler: Bare ikke for sig selv

Har du stiftet bekendtskab med de strikse regler for sygemeldte danskere, så kontakt gerne Ekstra Bladets journalister på ebpolitik@eb.dk.

De gamle partier i Folketinget med regeringen i spidsen har strammet sygereglerne for landets lokalpolitikere.

Så hvis de lokale folkevalgte bliver langtidssyge og fortsat ønsker løn fra statskassen for hvervet i by- og regionsråd, skal de nu aflevere en lægeerklæring.

- Ingen kan forsvare, at man som politiker får vederlag, når man er på jordomrejse, eller at man ikke skal dokumentere sygdom, som de fleste andre skal. Derfor strammer vi nu reglerne, så de bliver mere rimelige. Det bliver klare regler, så politikerne ved, hvad de har at forholde sig til, og regler, der kan administreres i praksis, lød det i maj fra daværende indenrigsminister Astrid Krag.

Men Folketinget undlod at lave reglerne om for sig selv i Folketinget.

Foto: Mads Claus Rasmussen/RitzauScanpix

Ingen krav

Derfor kan medlemmer af Folketinget stadig gå på sygeorlov uden at skulle dokumentere sygdommen over for Folketingets administration.

Statsminister Mette Frederiksen (S) henviser til, at reglerne vedrørende politikernes vilkår i Folketinget netop er noget, Folketingets partier selv afgør.

- Der foregår allerede nu en diskussion i Folketinget om folketingsmedlemmers vilkår, og der går jeg ud fra, at spørgsmål om orlov, lægerklæring og sygdom indgår, siger hun.

Flere partier efterlyser et opgør med politikernes gunstige vilkår.

Venstre var også med til at stramme skruen over for de lokale politikere.

Foto: Mads Claus Rasmussen/RitzauScanpix

Ellemann: Eddermame et hårdt arbejdsmiljø

Men formand Jakob Ellemann-Jensen virker ikke klar til at tage sin egen medicin. Han træder i stedet ind rollen som tillidsmand for gruppen af sygemeldte toppolitikere, da Ekstra Bladet spørger ham ved et pressemøde på Christiansborg.

- Synes du, det er okay, at folketingsmedlemmer kan sygemelde sig uden lægeerklæring? Det er jo noget anderledes betingelser end for almindelige danskere?

- Jeg forstår godt baggrunden for spørgsmålet, og jeg fornemmer, hvor du vil hen med det. Ved du hvad, du får mig simpelthen ikke til at hakke på kolleger, der er sygemeldt med stress eller andre ting. Det har jeg alt, alt for stor respekt for dem til at gøre.

- Men I stiller krav om lægeerklæring til kommunalpolitikere, hvorfor gælder det ikke herinde?

- Prøv at høre. Jeg kommer ikke til at mistænkeliggøre eller pege fingre ad kolleger, som er sygemeldt med stress. Det har ramt mange mennesker herinde - og ved du hvad, det kan jeg godt forstå. Det er eddermame et hårdt arbejdsmiljø. Jeg kommer ikke til at deltage i den tabloide pegen fingre ad folk, som har meldt sig syge.

Foto: Mads Claus Rasmussen/RitzauScanpix

Diskussionen om folketingspolitikernes vilkår har fået ny næring, fordi Naser Khader har sygemeldt sig fra Folketinget på ryggen af en række møgsager, hvor han har henvendt sig til kritikeres arbejdsgivere.

Sagen fik den konservative formand, Søren Pape, til at irettesætte sin partifælle.

Pia Kjærsgaard (DF) rejser sagen om folketingspolitikernes sygeregler på et møde onsdag i Folketingets øverste organ, Præsidiet.