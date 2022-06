De radikale truer med at vælte regeringen hvis Rwanda-plan udføres

De radikale og politisk leder Sofie Carsten Nielsen truer med at trække støtten til regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) inden et valg, hvis den model for at sende asylansøgere til Rwanda, der lige nu er på tegnebrættet, bliver ført ud i lyset.

Det sker i et interview med Jyllands-Posten.

Adspurgt af avisen om, hvad konsekvensen bliver, hvis regeringen gennemfører den nuværende Rwanda-plan, lyder svaret:

- Så kan vi ikke støtte den længere. Det kan jeg ikke se for mig.

- Hvis det, vi ved, bliver aftalt med Rwanda i morgen, og vi helt uden om EU nu – og imod alle advarsler derfra – laver en aftale, der i så fald også bryder menneskerettighederne, så er vi virkelig på dybt vand i Danmark, uddybede Sofie Carsten Nielsen inden meldingen til et offentlig arrangement i Aarhus ifølge Jyllands-Posten.

I starten af maj jagtede Ekstra Bladets journalist Brian Weichardt De Radikale for at få svar op, om de ville støtte regeringen med den nuværende Rwanda-plan.

Regeringen har endnu ikke en aftale med det afrikanske land om et modtagecenter for asylsøgere.

Sidste år blev en ændring af udlændingeloven vedtaget, der gør det muligt at oprette et modtagecenter uden for Europa.

Det skete med opbakning fra blå partier. Alle regeringens støttepartier er imod den nuværende plan for et modtagecenter i Rwanda.

Sofie Carsten Nielsen og Radikale Venstre er dog ikke 'principielt imod' et modtagecenter i udlandet, hvis det sker gennem en fælles EU-løsning og i et land, hvor menneskerettighederne er i orden.

Socialdemokratiet fremlagde første gang ønsket om et modtagecenter i et tredjeland i 2018.

Idéen om lige præcis Rwanda som det tredjeland er Socialdemokratiet dog ikke ene om.

I april indgik Storbritannien en aftale med Rwanda om at sende asylansøgere til landet.

De første asylansøgere fra Storbritannien ventes at flyve mod Rwanda 14. juni. Det gælder asylsøgere, der siden 1. januar er kommet ulovligt ind i Storbritannien.