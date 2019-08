De vil ha' fingrene i Inger

Inger Støjberg (V) er en populær dame.

Både vælgerne og højrefløjspartierne Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er vilde med den hårdtslående Venstre-kvinde.

Partilederne for de to partier bejler sågar til Støjberg for at få hende indlemmet som medlem, efter den tidligere udlændinge- og integrationsminister mandag led et sviende nederlag i Venstre-toppen, da hun tabte et kampvalg til Sophie Løhde om at blive gruppenæstformand i folketingsgruppen.

- Det ville være fuldstændig uproblematisk, siger Kristian Thuelsen Dahl i et interview med Fyens Stiftstidende.

- Men jeg respekterer også, at Inger Støjberg er en voksen kvinde, hun har været venstrekvinde hele sit liv og kommer fra en venstreslægt, så jeg tror ikke, hun er sådan en, der render fra sit parti, så det er slet ikke på tale, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl, som dog understreger, at dørene er helt åbne:

- Men hvis du spørger, om Dansk Folkeparti kunne rumme en person som hende, så er svaret absolut ja. Hvad der er hjerteblod for hende, er også hjerteblod for os.

Tirsdag var også NB-leder Pernille Vermund ude med en udstrakt hånd til Inger Støjberg.

I et interview med Ekstra Bladet fortæller Vermund, at Støjberg bare kan melde sig ind i Nye Borgerlige:

- Inger Støjberg er altid velkommen i Nye Borgerlige, siger Pernille Vermund til Ekstra Bladet.

Ligesom Kristian Thulesen-Dahl er Vermund og Nye Borgerlige større tilhængere af et Støjberg-ledet Venstre, end andre alternativer.

-Vi vil ikke blande os i andre partiers konstituering, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvis Venstre fulgte Støjbergs linje, ville det være rigtig godt for Danmark, siger Pernille Vermund.