De vil have lempet restriktionerne nu

Meldingen fra SSI er klar.

Risikoen for at blive indlagt, hvis man bliver smittet med omikronvarianten, ser ud til at være omkring det halve sammenlignet med deltavarianten.

Derudover viser nye tal fra SSI, at under fem ud af 93 indlagte med omikron-varianten var indlagt på et intensiv-afsnit. Og nu kræver både Venstre og De Konservative, at vi kigger på at få lempet restriktionerne.

- Vi har længe kæmpet for, at børnene ikke skulle hjemsendes som det første, når smittetallene steg. Det er godt, at de nu kommer tilbage i skole.

Vi synes imidlertid, at Tyra Grove Krauses seneste optimistiske vurderinger bør give anledning til, at myndighederne også går de øvrige restriktioner igennem for at se på, om der er nogle af dem, der kan lettes. Vi skal ikke have restriktioner en dag mere end nødvendigt, lyder det fra Martin Geertsen til Ekstra Bladet.

Kulturlivet skal åbnes

Også De Konservative vil have lempet restriktionerne, og sundhedsordfører Per Larsen peger særligt på kulturlivet.

- Jeg synes, at vi skal have lempet restriktioner, og vi har bedt om en evaluering senest 5. januar på baggrund af de nye oplysninger. Vi ser gerne, at vi allerede nu ser på en lempelser af restriktionerne i kulturlivet. En genåbning af museer, biografer, forlystelsesparker osv.

Per Larsen (K). Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Vi har mere fast grund under fødderne i forhold til den nye coronavariant nu, og vi er ikke kommet op på de 45.000 smittede om dagen, som eksperterne frygtede. Samtidig viser det sig, at omikron ikke giver et så voldsomt indlæggelsesforløb, så budskabet er, at vi skal have kigget på de restriktioner, siger Per Larsen til Ekstra Bladet.

Han siger samtidig, at det må være forventeligt, at antallet af smittede igen stiger lidt, når børnene starter i skole, men så må de knække igen, ligesom sidste år.

Hos Liberal Alliance er Alex Vanopslagh heller ikke i tvivl. Det må være slut.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsministeren, men det har ikke været muligt. Vi arbejder også på en kommentar fra regeringens støttepartier.

