De yngste i skole? 'Det vil være uklogt'

Enhedslisten mener ikke, at man bør lempe restriktionerne for de mindste skolebørn før på den anden side af vinterferien

Det vil ikke være smart at sende de yngste elever tilbage i skole, allerede når de nuværende restriktioner udløber efter 7. februar.

Sådan lyder det fra Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

- Jeg synes, at det vil være uklogt at gøre nu her. Den britiske variant begynder at sprede sig i løbet af februar. Der bliver vi simpelthen nødt til at have nogle mere valide data på, hvor hurtigt den spreder sig.

- I min optik er det ikke realistisk at begynde at snakke om at lempe restriktioner før efter vinterferien - altså omkring 1. marts, siger han til Ekstra Bladet.

Dermed går han imod de angivelige planer, som regeringen har.

Politiken skrev således tirsdag aften, at 'Mette Frederiksen (S) forventeligt snart, hvis smittesituationen fortsætter i positiv retning, vil indkalde til pressemøde, hvor budskabet vil være, at de mindste børn, 0.– 4.-klasse, fra mandag 8. februar igen kan vende tilbage til skolen'.

Medie: Snart vender de mindste skoleelever tilbage

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, sagde lørdag, at netop de yngste elever står først i række til at slippe for restriktionerne og komme tilbage til den fysiske undervisning.

Det samme budskab har statsminister Mette Frederiksen også tidligere leveret.

Statsminister Mette Frederiksen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ingen stor genåbning

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har dog over for DR tirsdag givet udtryk for, at der ikke kan forventes en stor genåbning, når de nuværende restriktioner udløber efter den 7. februar.

Heunickes melding bunder i høj grad i den britiske corona-variant, B117, som er på fremmarch herhjemme.

Den er mere smitsom, og kontakttallet - tallet for, hvor mange andre en smittet i gennemsnit smitter - ligger på 1,07. Det er over den kritiske grænse på 1.