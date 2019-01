Deler vandene: Jeg ønsker mig bedre behandling

Ekstra Bladet har været i marken for at høre, hvordan et drømme-sundhedsvæsen ville se ud, hvis det stod til borgerne

Onsdag er regeringen kommet med et udspil til en ny sundhedsreform - et forslag, som har delt vandene på Christiansborg, og lige så vel deler borgerne.

I regeringens udspil vil man skabe mere nærhed i sundhedsvæsenet ved blandt andet at nedlægge de fem regionsråd og i stedet lave 21 sundhedsfællesskaber. Der skal afsættes seks milliarder kroner i en ny såkaldt 'nærhedsfond'.

Ekstra Bladet spurgte borgerne på Kolding Sygehus, hvad deres højeste ønske til sundhedsvæsen er - og om de tror, det kan gå i opfyldelse.

Ole Hansen, 67 år

- Jeg ønsker mig bedre planlægning af behandling. Jeg blev for 14 dage siden indlagt med mistanke om en blodprop i benet, og her 14 dage efter har jeg stadig ikke fået svar på, hvad det egentlig var, jeg havde - eller nogen form for behandling. Jeg skal dog have besøg af en massør i morgen, men hun ved jo ikke, hvad hun skal behandle for.

- Jeg er meget imod, at man laver om på regionerne. Faktisk synes jeg, at man skal bruge kræfter på at få regionerne til at fungere. Udover min episode her med benet, har jeg ellers altid været meget tilfreds med mit sundhedsvæsen.

Foto: Anders Brohus

Jette Jensen, 64 år

- Jeg ønsker mig to ting. Kortere ventetid og flere hænder på arbejde.

- Jeg er diabetiker, og når man skal bestille tid, er det meget svært at komme til. Der går simpelthen for lang tid.

- Om den nye sundhedsreform kan indfri mine ønsker, det ved jeg ikke, men jeg håber.

Foto: Anders Brohus

Chris Holm Jørgensen, 32 år

- Jeg oplevede, at personalet skulle løbe stærkt, da jeg var indlagt her for kort tid siden. Ikke jeg kan klage over min behandling - den var virkelig god og grundig, men jeg kunne høre på personalet, at de ikke havde den tid, de ønskede. Derfor ønsker jeg for deres skyld flere på arbejde.

- Jeg ved ikke, om mit ønske kan gå i opfyldelse med den nye reform, men jeg synes generelt, at det er sundt at evaluere på tingene, når de har kørt en årrække.

Foto: Anders Brohus

Annette Clausen, 56 år, og Kim Clausen 60 år

- Min mand (Kim Clausen, red.) er dobbelt-lungetransplanteret, og vi kunne virkelig godt bruge et bedre samarbejde mellem sygehusene.

- Jeg tror ikke, at det løser sig med den nye reform. Jeg tror, at det er spørgsmål om ressourcer. Det er jo en konsekvens af, at hvert sygehusene er blevet mere specialiseret.