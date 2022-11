Demokrat knuser Sarah Palins drøm om et politisk comeback

Demokraten Mary Peltola har ved midtvejsvalget genvundet delstaten Alaskas eneste plads i Repræsentanternes Hus foran blandt andre republikaneren Sarah Palin.

Det viser det endelige valgresultat natten til torsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mary Peltola blev første gang valgt til Repræsentanternes Hus i slutningen af august, hvor hun ved et suppleringsvalg blev valgt som erstatning for republikaneren Don Young, som døde i marts.

Allerede godt to måneder senere var hun altså tvunget til at søge genvalg ved midtvejsvalget 8. november.

Og her løber hun altså med sejren foran tidligere vicepræsidentkandidat Sarah Palin og den republikanske forretningsmand Nick Begich.

49-årige Peltola tilhører yup'ik-befolkningsgruppen, som er et oprindeligt folk i Alaska, der er beslægtet med inuitterne.

Peltola er både den første indfødte fra Alaska til at udfylde pladsen i Repræsentanternes Hus såvel som den første kvinde og den første demokrat siden 1972.

Resultatet er en skuffelse for Sarah Palin, som ønsker at gøre politisk comeback, 14 år efter at hun blev verdenskendt, da præsidentkandidat John McCain valgte hende som sin makker i præsidentvalget i 2008.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Nancy Pelosi genopstiller ikke som leder for Demokraterne

Hun havde en baggrund som populær borgmester og guvernør i Alaska, men i valgkampen gjorde hun sig mest bemærket for sin mangel på politisk erfaring på den store scene.

McCain og Palin tabte valget, men Palin blev alligevel en stjerne i konservative kredse og blandt andet en ledende figur i den højreorienterede Tea Party-bevægelse.

Hun skrev en storsælgende selvbiografi og var vært på flere tv-programmer. Hun blev endda vurderet til at være en af verdens 100 mest indflydelsesrige personer af magasinet Time.

De senere år har der dog været relativt stille om den tidligere journalist og skønhedsdronning.

Under valgkampen til pladsen i Repræsentanternes Hus har 58-årige Palin haft opbakning fra tidligere præsident Donald Trump.