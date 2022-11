Demokratisk tidligere astronaut vinder senatsvalg i Arizona

For at vinde Senatet skal Demokraterne nu bare vinde én af de to tilbageværende stater, Nevada og Georgia

Den demokratiske senator Mark Kelly slår republikaneren Blake Masters ved tirsdagens senatsvalg i delstaten Arizona.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN, tidligt lørdag morgen dansk tid.

Dermed står Demokraterne til 49 pladser i Senatet, mens Republikanerne står til 48.

Der mangler fortsat resultater fra senatsvalgene i delstaterne Nevada og Georgia. Her skal Demokraterne altså bare vinde én af de to tilbageværende stater for at få de 50 pladser og dermed flertal i Senatet sammen med vicepræsidentens stemme.

Der er midtvejsvalg i USA, men hvad vil det egentlig sige? Ekstra Bladet forklarer det her Der er midtvejsvalg i USA, men hvad vil det egentlig sige? Ekstra Bladet forklarer det her

Ved stemmelighed i Senatet får vicepræsidenten en stemme. Det er for tiden demokratiske Kamala Harris.

I Georgia fik ingen af de to kandidater til Senatet, demokraten Raphael Warnock og republikaneren Herschel Walker, mere end 50 procent af stemmerne. På grund af statens valgregler betyder det, at vælgerne skal i stemmeboksen igen 6. december.

Annonce:

I Nevada er 94 procent af stemmerne talt op, og her er det så tæt, som det overhovedet kan blive.

Republikaneren Blake Masters, der altså må se sig slået af Mark Kelly, er støttet af tidligere præsident Donald Trump, skriver NBC News.

58-årige Mark Kelly, hvis valgkamp blandt andet har været fokuseret på retten til abort, er tidligere jagerpilot og astronaut.

I januar 2011 tog Kellys liv en drejning, da en 22-årig mand mødte op til et møde med sit lokale medlem af Repræsentanternes Hus, Gabby Giffords, på en parkeringsplads i Tucson.

Den 22-årige mand trak en pistol og skød Giffords, der er Mark Kellys hustru, i hovedet fra kort afstand. Derefter skød han 18 andre på parkeringspladsen. Giffords overlevede mirakuløst - modsat seks andre.

Annonce:

Selv om Giffords og Kelly svor, at Giffords ville gøre comeback i Kongressen, var det Mark Kelly, der i 2020 stillede op, da der skulle vælges en afløser for den tidligere præsidentkandidat og nu afdøde John McCain.

I kampen om Senatet hviler alles øjne nu på Nevada, hvor det står mellem den siddende demokratiske senator, Catherine Cortez Masto, og republikaneren Adam Laxalt, der er tidligere justitsminister i delstaten.

Tidligt lørdag morgen dansk tid har Laxalt ifølge CNN's optælling et mikroskopisk forspring over Masto.

Med 94 procent af stemmerne optalt står Laxalt til at få 48,5 procent af stemmerne, mens Masto står til 48,4 procent.

Så få som 821 stemmer adskiller i øjeblikket de to.

Adam Laxalt har indtil videre fået 467.208 stemmer mod Catherine Cortez Mastos 466.387.