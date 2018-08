Demonstration mod burkaforbud: - I dag er en sørgelig dag

Små tusinde - mere eller mindre - maskerede mennesker mødte onsdag op til demonstration for at vise deres utilfredshed med burkaforbuddet

Med en reference til den danske nationalsang blev en demonstration imod burkaforbuddet, der netop er trådt i kraft, indledt sent onsdag eftermiddag af en indhyllet talskvinde fra foreningen Kvinder i Dialog.

- Der var et yndigt land. Det stod med brede bøge. I dag, er en rigtig sørgelig dag, lød det.

Små tusinde mennesker var mødt op for at udtrykke en stærk utilfredshed med den nye lovgivning. En begivenhed arrangeret af folk fra venstrefløjen og Kvinder i Dialog.

De niqabbærende kvinder stod alle i samlede grupperinger. Fra tid til anden krammede de hinanden. Foto: Per Rasmussen

Skjulte ansigter

Her svedte menneskemasserne i den bagende sol - skjulte bag farvestrålende masker med fjer, tørklæder for munden, heldragter og niqabber.

Under et palmetræ betragtede en niqabbærende kvinde med blå øjne, som det eneste synlige, folk strømme til pladsen. Sorte, stramme handsker skjulte hendes hænder.

- Hvorfor har du det der på? Jeg er også muslim, og jeg siger til min kone og datter, at de ikke skal dække sig til, lød det fra en uforstående mand med kurdiske rødder.

Omsluttede politistation

Fra blokvognen blev det understreget af en talsmand, at demonstrationen var et ikke-voldeligt foretagende, da menneskemængden bevægede sig mod Bellahøj Politistation.

Han tilføjede ikke desto mindre, at 'hvis man ville risikere nogle slag' skulle man går foran i optoget mod politistationen.

- Ingen racister i vores gader, lød kampråbet gennem Mimersgade, da menneskemængden forlod Den Sorte Plads og valfartede mod Bellahøj politistation, og flere og flere mennesker sluttede sig til demonstrationen.

Der blev dannet en menneskekæde rundt om Bellahøj Politistation. Foto: Per Rasmussen

Hånd i hånd dannede mellem 2-3000 demonstranterne kæde om Bellahøj Politistation. Politiet havde taget det store smil på, og tog pænt imod menneskemængden.

Der blev udvekslet et rørende kram mellem en muslimsk kvinde i niqab og en kvindelig betjent ved demonstrationens afslutning. Foto: Per Rasmussen

Demonstranter: Danmark er blevet et mindre frit land

Jakob Lakjær var mødt op til demonstration og umulig at identificere. Han var nemlig iført en hestemaske.

Jakob Lakjær, 34 år, jurist og bosat på Nørrebro. Foto: Per Rasmussen

- Jeg synes, det er vigtigt, man viser modstand mod det her forbud. Det er et brud på en af de mest basale frihedsrettigheder, at Folketinget nu skal til at regulere, hvad man må have på af tøj som borger i Danmark, sagde Jakob.

Han mener, at Danmark er blevet et mindre frit land efter et burkaforbud, og at det er en forfærdelig lov.

- Det er et dårligt signal at sende. At man vil regulere folks påklædning. Der sker kun i lande vi normalt ikke kan lide at sammenligne os med. Det er et mindre frit Danmark, lød det fra manden med hestemasken.

Johanna Maria Johansen, 66 år, pensioneret sygehjælper og bosat i bofællesskab i Mjølnerparken. Foto: Per Rasmussen

Johanna Maria Johansen kommer oprindeligt fra Færøerne, og der er ikke særlig mange forskellige mennesker, siger hun. Derfor er hun også ked af, at burkaforbuddet er blevet indført i Danmark.

- Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor politikerne har slået det så stort op, at kvinderne ikke må gå tildækkede. Indtil videre er det kun en lille del, det handler om. Så for min skyld må de kvinderne gerne gå i det.

- Hvis vi kan acceptere, at folk er halvnøgne, må vi også acceptere tildækning. Der er så meget, man burde gå meget mere op i end et burkaforbud, lød det fra Johanna Maria Johansen.

Hjerteblod for Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti foreslog det allerede tilbage i 2009. Et burka- og niqabforbud.

Da diskussionen for alvor blev taget op igen blandt politikerne i Folketinget i 2017, udviklede det sig til en komisk debat i offentligheden.

Kunstigt skæg, huer og masker er nemlig også inkluderet, da forslaget ikke må krænke religionsfriheden.

Forbuddet blev vedtaget 31. maj, og er trådt i kraft 1. august 2018.

Folketingsmedlemmerne i Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti stemte alle ja. I Liberal Alliance var medlemmerne fritstillede og det resulterede i, at partiets ministre og Henrik Dahl stemte ja.

Socialdemokratiet stemte ja med undtagelse af Mette Gjerskov.

Forbud i andre lande

Der er indført tildækningsforbud i flere forskellige europæiske lande.

I Frankrig og Belgien har det været indført siden 2011.

I Frankrig giver det en bøde på 1350 kroner og et tvangskursus i franske værdier. I Belgien får man en bøde på 1400 kroner eller op til syv dages fængsel for at trodse forbuddet.