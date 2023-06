Den går ikke, Troels

Troels Lund Poulsen har sagt, at man 'selvfølgelig' kan tælle donationer til Ukraine med i Danmarks to procent til forsvaret - men formanden for Nato's militære komité siger noget andet

Forsvarsministeren og Nato's øverst rangerende officer ser mildest talt forskelligt på regeringens regnemetode, når det kommer til at opfylde Nato's mål om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (BNP) på forsvaret.

I årevis har Danmark haltet bagefter, men i år og næste år er vi faktisk de rene dukse - i hvert fald, hvis man spørger regeringen.

For ved at tælle donationerne til Ukraine med i regnestykket, så mener regeringen, at Danmark i 2023 og 2024 opfylder to procents målsætningen.

Men hvis man spørger formand for Nato's militære komité, admiralen Rob Bauer, så duer regeringens regnemetode ikke.

- Det tæller ikke med i Nato's måde at regne på. Men selvfølgelig kan du argumentere for, at hvis du giver ting væk fra dit lager, så er det en del af dit budget, men det er ikke den måde, vi beregner de to procent på, siger Rob Bauer til TV Avisen torsdag.

'Selvfølgelig kan man det'

Tidligere har fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), ellers sagt, at man 'selvfølgelig' godt kan gøre det op på den måde.

- Det er ikke sådan, jeg tænker, at jeg skal ringe til Nato og bede om lov til at tælle donationer med i de to procent. Det er en helt given sag, og selvfølgelig kan man gøre det, har han tidligere sagt på et pressemøde ifølge Berlingske.

Siden ministerens udtalelse har der været løbende debat om, hvor vidt det nu også passer.

Ifølge en ekspert, som DR har talt med, vil Nato ikke anerkende regnestykket, mens Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, hverken har bekræftet eller afvist det endeligt.

Han har dog ifølge Berlingske sagt, at der er 'bestemte typer støtte, som tæller, og nogle, der ikke tæller'.

Holder fast

Ekstra Bladet har spurgt den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen om, hvor vidt han holder fast i, at donationerne tæller med efter udmeldingen fra formanden for Nato's militære komité.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren selv, men i et skriftligt svar oplyser Forsvarsministeriet, at man holder fast i at tælle dem med.

'Den militære støtte til Ukraines forsvarskamp kommer vores egen og NATOs forsvar og sikkerhed til gavn. Støtten indebærer udgifter til bl.a. træning og militært materiel mv. under det danske forsvarsbudget og tælles med i opfyldelsen af 2 procents målsætningen. Det ændrer ikke på, at vi også skal styrke Danmarks forsvar og militære kapacitet. Det gør vi med det nye forsvarsforlig,' lyder det.