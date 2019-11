Den moderne blotter: Dickpics handler om magt

Er du politiker, og har du oplevet noget lignende? Så hører vi meget gerne fra dig på emma.busk@eb.dk

Når der tikker et uønsket billede af en fremmed mands nedre dele ind på en kvindes telefon, handler det ifølge kønsforsker og lektor ved Roskilde Universitet Christian Groes om magt.

- Det kan være en måde at håne eller ydmyge en kvinde på, fordi man viser sin magt, og hun kan ikke rigtig gøre modstand eller nå at sige nej til billedet, før det pludselig er der, siger han.

Ifølge kønsforskeren er de såkaldte dickpics et udbredt fænomen. Mange kvinder oplever at modtage de grænseoverskridende billeder, og det er i særdeleshed mænd, der er afsendere.

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan flere kvindelige politikere har været de ufrivillige modtagere af beskeder fra fremmede mænd, som indeholder dickpics og andet seksuelt indhold.

For omtrent en måned siden modtog folketingsmedlem Mona Juul (K) dette billede fra en mand, hun ikke kender personligt. Foto: Privat

En undersøgelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder ved sidste folketingsvalg viser desuden, at 21 procent af de adspurgte kvindelige folketingskandidater har oplevet digital, seksuel chikane.

Moderne blotter

Christian Groes sammenligner afsendere af dickpics med en moderne form for blottere, som opererer med en digital afstand til deres offer, og når det går ud over en offentligt kendt person, som for eksempel en politiker, kan der ligge stærke følelser bag.

- Det (dickpics, red.) er en kortsigtet reaktion på en form for vrede eller utilfredshed med den her politiker, og der er mænd, som somme tider opbygger en særlig form for vrede over for kvindelige politikere, som de ikke opbygger over for mænd, siger Christian Groes.

Han forklarer, at det meget sjældent drejer sig om decideret flirt, når den mandlige afsender og den kvindelige modtager ikke kender hinanden.

- Der kan være enkelte mænd, som bruger det som en form for flirt og håber at få et billede eller en besked tilbage, men det er typisk mænd, som har utrolig dårlig dømmekraft og ikke har den store erfaring med kvinder. Og så vil det typisk ikke være tilfældige kvinder, de sender til.

- I virkeligheden handler det nok mest om, at de mænd, der gør det, er nogle lidt sølle eksistenser, som er fattige på ord eller ikke kan vise sin magt på anden vis, siger han.

Mona Juul (K) har ikke tænkt sig at lade sig afskrække fra politik, selvom hun somme tider oplever seksuel chikane. - De kan bare komme an, siger hun. Foto: Ritzau Scanpix

Folketingsmedlem Mona Juul (K) oplever, at hendes omgangskreds har svært ved at forstå, hvordan hun kan holde ud at stå på mål for tilsvininger, chikane og ondsindede kommentarer på Facebook, og hun trækker da også grænsen ved dickpics.

- Det er så klamt. Man sidder der søndag morgen med munden fuld af birkes, og så får man bare kvalme, siger hun.

Hun synes dog samtidig, at der er større problemer at tage sig af i verden, og hun har bestemt ikke tænkt sig at trække sig fra den politiske scene på grund af de chikanerende beskeder.