Den store kabale: Venstre fordeler magten

De 43 medlemmer fra Venstres folketingsgruppe samles i dag klokken 14 for at fordele de tunge poster i partiet: gruppeformandsposten, gruppenæstformandsposten, posten som gruppesekretær og posten som politisk ordfører.

Flere navne er i spil, og fordelingen af disse poster er spændende, fordi de kan give et prej om det interne magtforhold i partiet - og ikke mindst hvem der bliver arvtager efter Lars Løkke Rasmussen, når han - på et tidspunkt - enten frivilligt forlader pladsen som formand for Venstre eller bliver bedt om at gå.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at Løkke har tænkt sig at forlade formands-roret frivilligt. I fredags meldte han ud på Facebook, at det er hans ambition at få nøglerne til Statsministeriet tilbage.

Du kan følge med i Ekstra Bladets live-dækning af det spændende gruppemøde herunder.