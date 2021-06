Den var ikke gået for dig

En almindelig offentligt ansat kan miste jobbet, hvis hun tager til EM-bold i Parken betalt af et privat firma.

Det forklarer professor ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen, som har speciale i offentlig forvaltning.

- Som offentligt ansat var det slet ikke gået. De kunne risikere at blive afskediget.

- De politikere skulle have tænkt sig om en ekstra gang, inden de takkede ja. Man kan sætte spørgsmålstegn ved motivet i den her gave, siger han.

Flere politikere tog i mandags imod en billet til landskampen mellem Danmark og Rusland i Parken betalt af EM-turneringens hovedsponsor, Volkswagen.

Hvor flere af politikerne fik gratis billetter til kampen mod Rusland, måtte almindelige fans stå i lange køer og punge mange hundrede kroner ud for deres.

Findes ikke gratis frokost

Over for Ekstra Bladet bekræfter Venstre, at Jakob Ellemann-Jensen, Sophie Løhde, Jan E. Jørgensen og Torsten Schack Pedersen fik betalte billetter af bilgiganten Volkswagen.

Volkswagens invitation til politikerne skete i samarbejde med interesseorganisationen Danske BIlimportører og Semler Gruppen. Sidstnævnte er storimportør af biler. De bryster sig af, at hver fjerde bil på landevejene i Danmark kommer fra dem.

Tidligere har Martin Lidegaard (R) og Jeppe Bruus (S) erkendt, at de også var i Parken på bilgigantens regning.

De forklarer, at der forud for kampen var en fagligt relevant rundbordssamtale om den grønne omstilling.

Men den forklaring køber professoren ikke.

- There is no such thing as a free lunch (der findes ikke en gratis frokost, red.). Der er altid en bagtanke. De sidder på et offentligt mandat, hvor firmaet her køber sig goodwill med henblik på, at det senere kan give velvillighed over for firmaet. Det skal man ikke udsættes sig for som politiker, siger Kurt Klaudi Klausen.

Han understreger, at det heller ikke er i orden at tage i Parken betalt af Parken Sport & Entertainment, sådan som Kristian Thulesen Dahl gjorde.

- Er det virkelig så slemt at gå til fodbold - er du på den lidt for høje juristeri-klinge her?

- Det er en principiel betragtning, jeg gør her. Og den kan ikke bøjes. Du kan kalde det for juristeri. Vi ligger så fint på anti-korruptionsskalaen, fordi vi fastholder principperne, siger han.

Der er over 800.000 offentligt ansatte herhjemme.

Hyggekorruption

Formanden for Transparency International i Danmark, Jesper Olsen, stemmer i:

- Volkswagen køber sig adgang til politikernes opmærksomhed. De inviterer ikke politikerne, fordi de er rasende godt selskab, man har lyst til at have en god aften med. De inviterer jo politikerne, fordi de gerne vil have adgang til dem.

- Hvis de nu havde fået en kuvert med 1000 kroner, som de her billetter koster, ville vi jo kalde det bestikkelse, siger han.

- Har du ikke tillid til, at politikerne godt kan adskille billetterne og beslutninger?

- Nej, det har jeg i virkeligheden ikke. Når de ikke kan se problemet, og de begynder med alle de her bortforklaringer. Jeg påstår ikke, at bare fordi politikerne har været inviteret i Parken af Volkswagen, at loven så bliver lavet om.

Jesper Olsen er enig med Kurt Klaudi Klausen i, at det ikke er ulovligt for politikerne at tage imod billetterne, men kalder det i stedet for 'hygge-korruption':

- Vi prøver at hygge os lidt til, at vi køber os adgang til noget. Politikerne bør jo holde møder med alle dem, der kan have interesse for lovgivning. Det skal ikke være efter, hvem der hoster op med hvilke sportsbilletter, afslutter han.

Læs også Ekstra Bladets opinionsredaktørs udlægning af sagen her: Værst er arrogancen over for os andre.