Departementschef afviser Heunickes forklaring

Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth kan ikke genkende sundhedsminister Magnus Heunickes notater fra det centrale møde, hvor det blev besluttet at aflive alle danske mink.

Det fastslår han under sin genafhøring, der netop nu foregår i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg.

Udspørgeren nævner sundhedsminister Magnus Heunickes (S) håndskrevne noter fra mødet i regeringens koordinationsudvalg den 3. november 2020, hvor det blev besluttet at aflive alle mink.

Noterne er først kommet frem, efter at Johan Legarth første gang blev afhørt i kommissionen. Derfor er det første gang, at Legarth spørges til dem i kommissionen.

Han kan ikke genkende det, når Heunicke ud for ham har noteret: 'Mink slås ned'.

– Det kan jeg ikke, siger Johan Legarth flere gange.

Ved en tidligere afhøring i december afvist statsminister Mette Frederiksen også Magnus Heunickes noter, hvor der stod, at det var blevet sagt, at mink skulle slås ned.

- Jeg formulerer mig sjældent sådan. Det er en persons udgave af, hvad der blev sagt, sagde Mette Frederiksen dengang.

Johan Legarth kalder det samtidig indlysende, at Fødevareministeriet skulle have undersøgt, om der var lovhjemmel til at aflive alle danske mink.

Johan Legarth afhøres som nummer to i rækken i Retten på Frederiksberg. Forinden blev Hanne Larsen afhørt via en computerforbindelse. Foto: Henning Hjorth

'Indlysende'

Johan Legarth bliver spurgt til møderne mellem de øverste topembedsmænd om eftermiddagen onsdag 3. november 2020. Altså få timer før regeringens koordinationsudvalg besluttede at aflive alle danske mink.

Udspørgeren undrer sig over, at Legarth ikke nævnte for de øvrige departementchefer, at der manglede lovhjemmel - og at han ikke får fordelt opgaverne med at undersøge, hvordan der blev skabt lovhjemmel.

Johan Legarth lægger dog entydigt ansvaret på Fødevareministeriet og tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S).

– Det er min opfattelse, at det skulle de resortmyndigheder, som nu har ansvaret for de forskellige tiltag på området. Det er så Miljø– og Fødevareministeriet her, siger Johan Legarth, og svarer bekræftende på, at det er en indlysende ansvarsfordeling.

Efterfølgende, da han bliver spurgt, om han vidste, at Fødevareministeriet ikke havde styr på hjemmelspørgsmålet sagde han, at hvis det ikke bliver bragt op, at der er problemer med hjemmel, vil han altid gå ud fra, at så er lovgivningen på plads.

- Hvis den ansvarlige minister ikke gør opmærksom på, at der mangler hjemmel, så er der hjemmel, siger han.

Dermed siger han, at fordi Fødevareministeriet ikke på mødet 3. november, dagen før det famøse pressemøde, selv nævnte, at der ikke var hjemmel, gik han ud fra, at der ikke var problemer.

Se det ske: Magnus Heunicke ankommer til Retten på Frederiksberg og bliver bl.a. spurgt om sine mødenoter

Mink-plan

Under afhøringen er også blevet fremlagt sms-er med en minkplan, som Legarth tidligere på dagen sendte til Sundhedsministeriets departementchef og rigspolitichefen.

Allerede samme morgen havde Johan Legarth skrevet i en sms, hvordan han tænkte, at mink–planen skulle se ud.

*'Aflivning af mink:

*Beslutning om hvorvidt minkavl skal forbydes i DK

*Politiet laver et nødplan for aflivning (som i nødvendigt omfang suspenderer dyreværnsregler, miljøbeskyttelsesregler mv.)', står der blandt andet i sms'en.

Legarth mener, at det er sendt på baggrund af en snak, han havde med departementschef i Sundhedsministeriet, Per Okkels.

– Det sender jeg så over til ham med henblik på, om han tænker noget tilsvarende, og så sender jeg den efterfølgende til mine egne folk, siger Legarth.

Kommissionen spørger dog ind til, hvorfor sms'en ikke gik til departementschefen i Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard.

– Det er ikke faldet mig ind, svarer Legarth, der kørte et tæt parløb med Okkels under hele corona-tiden.

Johan Kristian Legarth ved ikke, hvad det udløste i politiet, at han sendte denne sms.