Departementschef og politichef fritaget for tjeneste

Rigspolitichef Thorkild Fogde og departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard skal til tjenstligt forhør for deres roller i minksagen.

Det står klart, efter Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har vurderet de to centrale embedsmænds rolle i minksagen på baggrund af Minkkommissionens rapport.

Og dåde departementschefen og rigspolitichefen er blevet tjenestefritaget, fordi de skal til tjenesteforhør, siger styrelsesdirektøren ifølge Ekstra Bladets medarbejder i styrelsen, der rapporterer fra en bressebriefing, der ikke må filmes fra.

Henrik Studsgaards rolle i minksagen er central, da han var bekendt med, at der manglede lovhjemmel til at aflive alle mink, men forklarede i Minkkommissionens afhøringer, at det 'ikke var top of mind'.

Fogde var øverste ansvarlige for politiets rolle i aflivningen af minkene og stod samtidig bag de ulovlige action cards, der blev brugt af politi og andre myndigheder ifm. rådgivningen til minkavlere om, hvordan minkene skulle aflives.

Der blev udvekslet vilde sms'er mellem Bertelsen og Studsgaard, da minksagen rullede for fulde gardiner

Hårdere end advarsler

Den disciplinære forfølgning af de to højtstående embedsmænd er den hidtil mest alvorlige konsekvens fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vurdering af sagen.

Direktøren siger, at både advarsler og irettesættelser ganske rigtigt er i den mildere ende. Det medfører ikke et tjenesteligt forhør og kan dermed ikke umiddelbart føre til en afskedigelse. Kun Thorkild Fogde og Henrik Studsgaard er indkaldt til forhørene. De kan føre til både frikendelse eller en hårdere straf, fx adskedigelse

