Departementschef stopper efter skandalesag

Efter blot fire år længes departementschefen i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, hjem til Udenrigstjenesten og skal derfor fra september være Danmarks ambassadør i Berlin.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

'Thomas har gennem de seneste mange år ydet en stor indsats for Forsvarsministeriet. Jeg vil gerne takke ham for indsatsen og for vores samarbejde. Danmark får en meget kompetent ambassadør i Berlin. Jeg ønsker ham al mulig held og lykke,' udtaler forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Sad på hænderne

Hvad der efter blot fire år på posten ifølge ministeriet nu har givet Ahrenkiel lyst til et nyt job, melder pressemeddelelsen intet om. Sikkert er det dog, at departementschefen i vinter blev udsat for hård kritik, da en stor skandale skyllede ind over Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Sagen omhandlede mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som Rigsrevisionen var i gang med at undersøge. Det viste sig, at Thomas Ahrenkiel var blevet orienteret om sagen, men han videregav ikke informationen til minister Trine Bramsen.

I stedet røg den næsthøjest placerede embedsmand i ministeriet, Per Pugholm, i svinget på grund af sagen, og det undrede adskillige iagttagere, hvordan ministeren kunne have tillid til departementschefen.

'Udfordrende'

Stillingen som departementschef i Forsvarsministeriet vil nu blive slået op, og Ahrenkiel fratræder sin stilling i august måned, oplyser ministeriet.

'Jeg ser meget frem til at skulle fremme danske interesser over for en af vores vigtigste samarbejdspartnere og på et af de vigtigste eksportmarkeder.'

'Det betyder samtidig et farvel til et både spændende og udfordrende ministerområde, som er arbejdsplads for mange dygtige og dedikerede medarbejdere. Jeg vil gerne takke alle, jeg har arbejdet sammen med for godt med- og modspil. Det gælder selvfølgelig ikke mindst de ministre, som jeg har arbejdet tæt sammen med i mine år i departementet,' udtaler Thomas Ahrenkiel i pressemeddelelsen.

Afsløring på afsløring

Ekstra Bladet har siden december beskrevet flere mulige svindelsager med tråde til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Blandt andet har Ekstra Bladet kunnet afsløre, at en mangeårig ansat ved styrelsen havde sit hus spækket med hundedyrt design, ligesom mandens hus over en kort årrække havde gennemgået en totalrenovering samt flere tilbygninger.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med både Trine Bramsen og Thomas Ahrenkiel, men ingen af dem har yderligere kommentarer, oplyser ministeriets pressetjeneste.

