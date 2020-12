Der gjaldt andre regler for borgmesteren

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Borgmester Jacob Bjerregaard nød godt af et opsigtsvækkende kursskifte i Fredericia Kommune.

Et mundtlig bud på en attraktiv grund med havudsigt fra borgmester Jacob Bjerregaard (S) slukkede boligdrømmen for ægteparret Tina og Palle Cortzen.

Nu viser det sig, at kommunen pludselig gik tilbage til kravet om skriftlighed - som loven også kræver - da selvsamme Tina og Palle Cortzen ville købe en grund lidt nede ad vejen fra borgmesteren.

'For god ordens skyld vil jeg igen gøre opmærksom på, at I først er sikret grunden, når I har fremsendt underskrevet købsaftale,' skrev en af kommunens medarbejdere til ægteparret i en mail, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Borgmester trak sig i går: 'Fejl' i kommunen skaffede ham luksusgrund

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses mailen til Tina og Palle, hvor kommunen kræver et skriftligt bud. Foto: Fredericia Kommune

Fredericia Kommune havde også krævet skriftlige bud, når borgere ville købe grunde et lille måneds tid før borgmesterens mundtlige bud.

Det viser aktindsigter i købsprocessen for grunde i kommunens villakvarter kaldet Argentingervej, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Fredericia Kommunes ageren i sagen om borgmester Jacob Bjerregaards (S) køb af en lukrativ hjørnegrund af kommunen møder særdeles hård kritik af to eksperter.

Ekspert om borgmester-køb: 'Uomtvistelig særbehandling'

Professor i offentlig forvaltning Kurt Klaudi Klausen slår fast, at borgmesteren har fået 'særbehandling'. Og så er der et problem ifølge borgmester Jacob Bjerregaard.

- Det vil jeg meget, meget kraftigt håbe, at jeg ikke har, fordi så ville der være et problem, sagde Jacob Bjerregaard, da Ekstra Bladet konfronterede ham med sagen foran huset på Argentinervej.

- Det er træls, for jeg vil da gerne være på lige fod med alle andre, sagde borgmesteren, som du kan se i videoen i toppen af artiklen.

Trak sig tirsdag

Borgmesteren trak sig ud af det blå tirsdag aften, efter Ekstra Bladet gennem længere tid havde undersøgt hans grundkøb.

Kommunens embedsmand tillod borgmesteren at byde mundtligt på hjørnegrunden og skrev efterfølgende til Tina og Palle Cortzen, der havde udvist særdeles stor interesse for lige præcis den grund, som borgmesteren endte med at købe, at grunden var blevet solgt.

Borgmester om mystisk bud: Rent held

Men kommunen havde tidligere - over for andre dødelige - fastslået, at bud på de 37 grunde skulle være skritlige.

Det var i forbindelse med en budrunde på byggegrundene, knap en måned før borgmesteren slog til.

Her modtog kommunen kun tre bud - og man udbød efterfølgende grundene til almindeligt salg efter først til mølle-princippet, som kommunen selv formulerer det.

Det kan i sig selv være på kant med loven, fremgår det af et svar fra Indenrigsministeriet til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Hvis jeg har fået særbehandling som borgmester, så er det en forvaltningsmæssig udfordring, mener Fredericias afgående bykonge. Foto: Claus Bonnerup

Ministerium: Det må man ikke Indenrigsministeriet administrerer lovgivningen om salg af kommuners ejendomme, og her er vurdering af reglerne en ganske anden, end hos Fredericia Kommune. For det første godtog Fredericia Kommune borgmesterens købstilbud - efter udbudets deadline - uden at lave en ny budrunde. Og det kan man ikke ifølge de gældende regler, oplyser Indenrigsministeriet, som udtaler sig generelt og ikke om den konkrete sag. 'Hvis der er fastsat en bindende frist for afgivelse af tilbud, kan kommunen ikke uden fornyet offentligt udbud antage andre end rettidigt indkomne tilbud', skriver Indenrigsministeriet i et svar til Ekstra Bladet. Højest mulige pris

Borgmesterens parcelhusgrund blev solgt efter et 'først til mølle-princip' ifølge kommunen, fordi budrunden var overstået. Den går dog heller ikke ifølge ministeriet. 'I det omfang der med ”udbud med først til mølle-princippet” menes, at kommunen sælger en ejendom til den, der kommer med det første købstilbud, er svaret nej, da kommunen som udgangspunkt er forpligtet til at sælge ejendommen til den højest mulige pris – markedsprisen', oplyser Indenrigsministeriet. Skal være skriftligt

For det tredje kom borgmesteren med et mundtligt bud, som fik kommunen til at oplyse borgere om, at grunden var solgt. Det må man dog heller ikke ifølge ministeriet. 'Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Dette krav gælder uanset, hvornår eller hvor ofte en ejendom har været udbudt til salg', oplyser Indenrigsministeriet. Vis mere Luk

Men derudover praktiserede kommunens embedsmand som bekendt ikke kravet om skriftlighed, da borgmesteren ønskede at købe den 1520 kvadratmeter store hjørnegrund, der havde en markant billigere kvadratmeterpris end nabogrundene på udstykningens første række mod Lillebælt.

Det betegner kommunen nu som en fejl. Men det er altså en fejl, kommunens embedsmænd tilsyneladende ikke har begået over for andre borgere.

Ægteparret endte med at købe den anden grund af kommunen, men ønsker ikke at udtale sig yderligere.

De er indforståede med, at Ekstra Bladet bringer historien.

Den daværende salgschef i Fredericia Kommune, Jens Ole Andersen, har ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.