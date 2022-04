Der kan brevstemmes om EU-forsvarsforbeholdet fra onsdag

1. juni skal danskerne til stemmeurnerne for at deltage i folkeafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet.

Hvis man derimod vil brevstemme, så kan det allerede lade sig gøre fra onsdag. Det skriver Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Man kan afgive sin brevstemme i alle landets kommuner og ikke kun den kommune, hvor man har bopæl.

Man kan møde op på et borgerservicecenter for at stemme, men nogle kommuner gør det også muligt på eksempelvis biblioteker.

Hvis man allerede har brevstemt, er det ikke muligt at stemme på valgdagen. Det er dog muligt at brevstemme igen inden for fristen. Det er nemlig den nyeste stemme, der tæller.

Befinder man sig i udlandet, kan man brevstemme på den danske ambassade eller det danske konsulat i det pågældende land.

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i de dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som vedrører forsvarsområdet.

Hvis Danmark stemmer ja og afskaffer forsvarsforbeholdet, betyder det, at vi kan være fuldt med i EU's fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde.

Stemmer danskerne nej, består forbeholdet.

Folkeafstemningen om forbeholdet kommer, efter at et bredt flertal i Folketinget efter Ruslands invasion af Ukraine indgik en aftale om at øge udgifterne til forsvaret samt at forsøge at bringe Danmark tættere ind i EU's forsvarssamarbejde.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Konservative, SF og Radikale.

For knap to uger siden valgte man at ændre formuleringen på stemmesedlen til folkeafstemningen. Den oprindelige formulering udløste nemlig kritik.

Siden har man tilføjet ordene 'EU' og 'forbehold' til formuleringen.

Det oprindelige spørgsmål lød: 'Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?'.

Det blev ændret til: 'Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU- forsvarsforbeholdet?'

Det er muligt at brevstemme til og med lørdag den 28. maj.