Derfor er Sass og Pind væk fra tv-skærmen

TV2-boss forklarer, at fremtiden for programmet er usikker

Den vakse seer af det omdiskuterede TV2 News-program 'Pind & Sass' vil have bemærket, at programmet ikke har rullet over skærmen i det nye år.

Ekstra Bladet har spurgt kanalchefen på TV2 News, Ulla Pors, hvordan det kan være.

Hun forklarer, at programmet hele tiden har været planlagt til at stoppe ved årsskiftet. Derfor afviser hun, at de to kendte hoveder er blevet taget af skærmen.

- Vi er gået i valg-mode, og så ser vi, hvad der sker efter valget. Så det program er foreløbig stoppet, siger Ulla Pors.

- Vil Søren Pind og Henrik Sass Larsen gerne fortsætte?

- Det har vi ikke snakket om endnu. Nu skal vi lige se efter et valg.

- Har I været tilfredse med programmet?

- Ja, vi synes, det har været sjovt og spændende. Vi har lært en masse af det. Det har seerne i øvrigt også. Der var rigtig mange seere.

- I har fået kritik for, at Henrik Sass Larsen har kunnet tale uhindret hos jer, mens han ikke vil tale med journalister. Hvad har den kritik betydet for jer?

Vores beslutning

- Den kritik har vi svaret på i flere runder. Det er jo ikke Henrik Sass Larsen og Søren Pind, som har fundet på, at der ikke skulle sidde en journalist i midten. Det er os selv, der har taget det valg. Det var et forsøg, vi lavede der.

- Jeg synes, det på mange måder var velfungerende. Der var nogle enkelte udsendelser, hvor man kunne spørge, om der skulle have været en vært der.

- Så hvis I genoptager det, så kan det være, der kommer en vært på?

- Det ved jeg ikke. Det er simpelthen for tidligt at tale om. Det kan jeg ikke udtale mig om, siger Ulla Pors.

TV2 News nåede at sende 11 udsendelser i løbet af efteråret, der i sin korte levetid nåede at blive kritiseret voldsomt for at give de to politikere frit lejde til uforstyrret at fremlægge deres syn på samfundet uden at blive stillet kritiske, opfølgende spørgsmål.

