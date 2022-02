Derfor fedter Mette for storbyen

Mette Frederiksen er trukket i grønne gevandter.

Og det er der en god forklaring på.

Socialdemokratiet led massiv tilbagegang ved kommunalvalget i november i landets fire største byer.

Og sker det igen ved folketingsvalget, så kan en valgsejr komme i knibe.

Interne socialdemokratiske målinger viser ifølge Ekstra Bladets oplysnigner, at det især er partiets manglende skarpe grønne profil, som koster opbakning. Ligesom storbyvælgerne ikke giver meget for de store infrastrukturprojekter, som socialdemokratiske borgmestre holder af.

Letbane, Lynetteholm, Limfjordsforbindelse og højhuse er både umoderne og yt.

Udflytning af studiepladser er til gengæld ikke noget afgørende tema for de frafaldne, viser samme data.

Derfor skal Mette Frederiksens melding om at være grønnere end rød læses i denne erkendelse. Det går ikke at glemme klimaforandringer og CO2-udledning. Det koster simpelthen på valgdagen.

'Jeg og regeringen har ikke længere et ’men’ i den grønne omstilling. Forbeholdet er væk,' skrev hun i Politiken og fremhævede nye vindmølleparker og ambitionen om CO2-neutrale indenrigsflyvninger i 2030.

Socialdemokraterne er nu ikke længere mere røde, end de er grønne. Men så længe udmeldingen ikke bliver fulgt op af et eneste konkret grønt forslag, er den ikke meget værd, mener Joachim B. Olsen. Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, var ikke imponeret over Mette F's nye grønne udmeldinger.

Den store matematik

Men bevægelsen mod et grønnere image bunder også i en uretfærdighedsfølelse. Socialdemokratiet er trætte af, at de sejre, som de lader støttepartierne fejre, ender med at ramme dem selv i nakken.

Skulle nogen så gå og drømme om, at det socialdemokratiske storbyfedteri også vil resultere i indrømmelser på den stramme udlændingepolitik? Nej, er det klare svar.

De vælgere, som har forladt partiet pga. udlændingepolitikken, forsvandt allerede før valgsejren i 2019, vurderes det. Så dem nærer man ikke det store håb om at genvinde.

I den store valgmatematik er den stramme kurs stadig altafgørende.

Til gengæld kan vælgere med et grønt sindelag godt forvente at få ny grøn socialdemokratisk klimapolitik på bordet inden valget, lyder det. En grøn skattereform er på vej. Men mere kan ventes. Socialdemokratiets interne analyser peger nemlig på, at den grønne dagsorden sågar kan trække vælgere ind over midten.

Hidtil har Socialdemokratiet dog ikke præsenteret et eneste grønt forslag som led i den nye kur til storbyerne.