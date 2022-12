Derfor går hun

Byebye til de nye hr. og fru. Danmark, Frederiksen og Ellemann.

Pia Olsen Dyhr og SF er ude af regeringsforhandlingerne.

Exiten bliver udadtil præsenteret af partiformanden som et udramatisk skridt. Men der er tale om et barsk farvel til en flerårige drøm om at bringe socialistpartiet tilbage til magten og æren, efter det gik så grueligt galt under Villy Søvndal.

De røde bukser kunne bare ikke holde.

SF har været tæt inde i forhandlingerne siden valget 1. november i et særdeles seriøst forsøg på at komme i regering.

Der er simpelthen for mange borgerlige tidsler i buketten til, at SF's top vurderer det som muligt at gå med.

To muligheder

Da Jakob Ellemann-Jensen forleden gik på tv og åbent erklærede sit kolosale løftebrud og lagde sporene ud til Venstres deltagelse i regeringen mod alle hans forsikringer om det modsatte i valgkampen, steg prisen på regeringsdeltagelse på flere måder.

Venstre forsøgte med Ellemanns melding at hive flere borgerlige indrømmelser ud af Socialdemokratiet, lyder vurderingen i SF. Og dermed en stikpille til SF. Hvis I fortsat skal være med, så er der flere borgerlige kameler, I skal sluge. Og de er lige blevet endnu større.

SF havde efter interviewet reelt to valgmuligheder. Enten skulle Pia Olsen Dyhr også et smut i offentligheden og hæve SF's pris for regeingsdeltagelse i et forsøg på at hente nye røde indrømmelser hjem. Eller også tog partiet overfrakken, og gik ud af døren. Valget var ikke svært. Nye røde krav ville man ikke komme langt med, var vurderingen.

I forhandlingslokalet har især to tidsler gjort det svært for SF at gå i regering. Den sociale balance og klimaet, som Pia Olsen Dyhr påpeger i en pressemeddelse.

- Der har med SF’s øjne været for stort fokus på skattelettelser og arbejdsudbud og for lidt fokus på klima, natur og de fattigste børn, siger hun.

Fornærmende lidt

Ekstra Bladet forstår, at klimaet i SF's optik har fyldt fornærmende lidt i forhandlingslokalet. Der er blevet blevet talt lidt om co2-afgifter og drikkevand, men slet ikke med et tilfredsstillende ambitionsniveau.

Heller ikke den topskattelettelse, som efterhånden synes at være et sikkert element i det kommende regeringsgrundlag, er noget, SF kan støtte.

Pia Olsen Dyhr understreger, at det er summen af kardemommen og ikke enkeltelementer, der har gjort udslaget. Men de manglende klimaambitioner og dybt borgerlige tiltag ift. arbejdsudbuddet var alligevel for borgerligt. Fokus på besparelser, som gør ondt i en krisetid, er for stort. Det har nok heller ikke gjort det nemmere, at stemmer i SF's bagland har raslet med sablerne offentligt.

Landbruget, øhh Venstre

Om de manglende klimaambitioner i forhandlingsbordet konstaterer Pia Olsen Dyhr til Lippert på TV2:

- Jeg kunne mærke ved forhandlingsbordet, at der var langt fra SF til Venstre. Jeg skulle lige til at sige landbruget. Men jeg mener Venstre.

SF forslog i valgkampen at reducere landbrugets areal med 15 procent. Det var der ikke ligefrem stemning for i forhandlingslokalet.

Heller ikke på naturområdet, hvis SF har foreslået

- Jeg skal kunne genkende mit parti i helheden. Og det kunne jeg ikke. Jeg er ikke løbet med halen mellem benene. Der er ingen skam i at gå fra noget, man ikke kan se sig selv i, siger Olsen Dyhr til Lippert.

Regeringsforhandlingerne spidsede for alvor til hen over weekenden, og forhandlingspapirerne er for alvor begyndt at cirkulere.

Socialdemokratiet fortsætter forhandlingerne med Venstre, Radikale Venstre og Moderaterne.