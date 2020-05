Derfor har du ikke fået lønkompensation endnu

Hvor bliver lønkompensationen af?

Det spørgsmål stiller mange desperate virksomhedsejere netop nu. Onsdag 29. april var presset på erhvervsminister Simon Kollerup (S) ellers blevet så massivt, at han lovede, at pengene ville falde senest 1. maj.

Men selvom datoen siger 1. maj, har ikke alle virksomheder modtaget den hårdt efterspurgte pose med penge, der skal bruges til at betale medarbejdernes løn.

Drukner i ansøgninger

Tal for Erhvervsstyrelsen viser, at kriseramte virksomheder i Danmark har ansøgt om lønkompensation for mindst 6,7 milliarder kroner i forbindelse med regeringens hjælpepakker til erhvervslivet under coronakrisen.

Netop derfor har styrelsen været under et stort pres. Det kan betyde, at ikke alle har modtaget pengene endnu, forklarer cheføkonom ved Dansk Erhverv Tore Stramer til Ekstra Bladet.

- Der har været rigtig mange ansøgninger, og Erhvervsministeriet har derfor haft svært ved at følge med. Der blev heldigvis åbnet op for straksudbetaling i går, så langt de fleste får udbetalt pengene i forbindelse med månedsskiftet.

Flere virksomhedsejere har skrevet ind til Ekstra Bladet for at få svar på spørgsmål om lønkompensation. Vi har valgt et udpluk af dem samt svar fra Tore Stramer herunder.

Christopher Falkenstrøm ejer to værtshuse og en grillbar. Han har ikke længere råd til at lægge ud for løn og husleje. Han risikerer derfor konkurs, hvis ikke støtten fra staten kommer inden 1 maj. Foto: Per Rasmussen

- Vi har netop her til morgen (30. april, red.) fået at vide, at vores arbejdsplads er godkendt til lønkompensation. Hvornår kan man forvente, at denne udbetales? Vi vil nemlig rigtig gerne have løn?

- Erhvervsministeriet har meddelt, at de forventer, at ni ud ti virksomheder vil få udbetalt lønkompensation senest 1. maj.

- Forlænges ordningen med lønkompensation?

- Ordningen er allerede blevet forlænget én måned. Hvis viruskrisen trækker længere ud, vil der formentlig komme en yderligere forlængelse. Men der er tale om en meget bekostelig ordning, så den vil ikke kunne forlænges i den nuværende form over en meget lang periode. Der er en slutdato. Også derfor er det så vigtigt, at den gradvise genåbning af økonomien fortsætter.

- Jeg er kørelærer med alle aktiviteter i et ApS, som jeg selv ejer, og som udbetaler fast månedsløn til mig. Jeg kan ikke få lønkompensation som ejer, så hvad gør jeg?

- Selvstændige, freelancere og andre virksomheder med maksimalt ti fuldtidsansatte kan også søge om kompensation for tabt omsætning. Det er en mulighed.

- Et firma, der kun har timelønnede ansatte, hvor alle har mistet arbejdet, fordi kunderne ikke kommer, når man er tvunget til at lukke, hvilke muligheder har de for at søge om kompensation?

- Du kan tage direkte kontakt til Dansk Erhverv, hvis du er medlem.

Et led i strategien for en hurtigere udbetaling af lønkompensationen er at udsende pengene uden at kontrollere ansøgningerne.

De vil dog blive udsat for en efterkontrol, så man sikrer sig, at ingen snyder med hjælpepakkerne, lyder det fra Erhvervsministeriet.

