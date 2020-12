Derfor kan corona-kommuner holde åbent

To kommuner har smittetal på mere end 200 pr. 100.000 indbyggere, men slipper alligevel - indtil videre - for den delvise nedlukning

Statens Serum Instituts corona-kort byder på mørkerøde farver flere steder i landet.

Det betyder, at de pågældende kommune har et smittetal på mere end 200 pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage. Langt de fleste af disse kommuner er fra dags dato ramt af den delvise nedlukning, som statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede mandag.

Men to 'mørkerøde' kommuner i det vestjyske slipper - indtil videre - for at blive lukket ned trods de høje smittetal. Det drejer sig om Holstebro og Struer, hvor såkaldte incidens lyder på henholdsvis 256 og 204.

Svaret på, hvorfor disse to kommuner er gået fri, findes i et faktaark på Sundhedsministeriets hjemmeside. Her kan man læse, at kommuner, der er omfattet af nye corona-tiltag, baserer sig på to kriterier.

- Kommuner og regioner med en syv dages incidens på 200 eller mere pr. 100.000 indbyggere.

- Og positivprocent på 2 pct. eller mere gennemsnitligt over 7 dage.

Det er desuden på baggrund af data fra 6. december, at de 38 berørte kommuner er identificeret. Og her er Holstebro og Struer altså ikke i blandt.

Struer krydser grænsen

Hvad angår det sidste kriterium kan Holstebro i dag notere, at 1,52 procent af corona-testene har været positive den seneste uge.

Stuer Kommune er derimod oppe på 2,34 pct. og lever således på nuværende tidspunkt ikke op til begge kriterier for den delvise nedlukning.

Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsministeriet, om Struer på den baggrund står over for at lukke delvist ned. Ministeriet er endnu ikke vendt tilbage med svar.

Kortet over de delvist nedlukkede kommuner. Kilde: sum.dk

Køge lukket

I faktaarket fra Sundhedsministeriet bemærkes det desuden, alle kommuner i Region Hovedstaden - undtagen Bornholm - er omfattet af nedlukningen, da regionen samlet set opfylder kriterierne.

'Det er dog konkret vurderet, at Bornholm Kommune pga. geografisk beliggenhed ikke inkluderes, selvom kommunen er beliggende i Region Hovedstaden.'

'Omvendt er Køge Kommune inkluderet uden at opfylde kriterierne, da det er vurderet, at Køge Kommunes geografisk samt transport- og erhvervsmæssigt er tæt forbundet med mange af de kommuner, som omfattes. Kommunen inkluderes derfor med henblik at mindske risiko for smittespredning', lyder det i faktaarket.

De 38 berørte kommuner er:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus.