DeSantis afviser Trumps påstande om valgsvindel i interview

Florida-guvernør og mulig republikansk præsidentkandidat Ron DeSantis har afvist USA's tidligere præsident Donald Trumps påstande om svindel ved præsidentvalget i 2020.

Det sker i et tv-interview med NBC, der vises mandag amerikansk tid.

DeSantis, der ligger efter Trump i målingerne, siger, at det seneste valg ikke var perfekt, men han afviser Trumps falske påstande om, at præsident Joe Biden og Demokraterne svindlede ved valget.

- Selvfølgelig tabte han. Selvfølgelig. Joe Biden er præsident, siger DeSantis.

I interviewet opfordrer DeSantis også republikanske vælgere til at droppe den skandaleramte ekspræsident, hvis de ikke vil risikere at tabe valget i 2024.

Størstedelen af de republikanske vælgere melder fejlagtigt, at Trump vandt det seneste præsidentvalg, viser meningsmålinger.

Annonce:

Den 44-årige guvernørs bemærkninger i NBC-interviewet er de mest tydelige, han indtil videre har givet i forhold til præsidentvalget i 2020's legitimitet.

DeSantis mener dog, at man i 2020 var for afhængige af brevstemmer. Trump har fejlagtigt påstået, at brevstemmerne er særligt påvirkelige over for svindel.

Donald Trump er blevet tiltalt for hans forsøg på at omgøre valget i 2020, der kulminerede i en storm mod Kongressen 6. januar 2021. Trump er desuden tiltalt i to andre sager.

En af sagerne handler om, hvorvidt Trump har bragt USA's nationale sikkerhed i fare ved at opbevare fortrolige dokumenter i hans hjem Mar-a-Lago i Florida.

DeSantis, der har sin kone, Casey, ved sin side under interviewet, kom også ind på Trumps juridiske udfordringer i interviewet.

Han mener, at det vil føre til et nederlag, hvis man fokuserer for meget på sagerne i valgkampen.

Annonce:

- Hvis valget er en folkeafstemning om Joe Bidens politik og de fiaskoer, vi har set, og vi præsenterer en positiv vision for fremtiden, vinder vi præsidentskabet, og så har vi en chance for at vende landet, siger DeSantis.

- Hvis valget derimod ikke handler om 20. januar 2025 (den dag, hvor vinderen af præsidentvalget 2024 indsættes, red.), men om 6. januar 2021, eller hvilket dokument, der blev efterladt ved toilettet på Mar-a-Lago - hvis det er en folkeafstemning om det, så taber vi.