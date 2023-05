DeSantis vil meddele kandidatur i snak med Elon Musk onsdag

Ron DeSantis, der er republikansk guvernør i delstaten Florida, vil onsdag offentliggøre sit kandidatur til præsidentvalgkampen i USA.

Det vil ske under en livestreamet samtale på Twitter med det sociale medies administrerende direktør, Tesla-milliardæren Elon Musk.

Det bekræfter DeSantis' politiske stab tirsdag amerikansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere tirsdag teasede Musk selv for onsdagens Twitter-arrangement.

- Jeg kommer til at interviewe Ron DeSantis, og det er noget af en meddelelse, han vil komme med, sagde Elon Musk til Wall Street Journal ifølge nyhedsbureauet AFP.

Interviewet vil finde sted onsdag klokken 18.00 lokal tid på den amerikanske østkyst, hvilket vil sige midnat dansk tid.

Offentliggørelsen af kandidaturet vil ifølge AFP ske parallelt med offentliggørelsen af en kampagnevideo og starten på et tre dage langt arrangement i Miami for nogle af DeSantis' rigeste donorer, som vil blive orienteret om kampagnen.

Dernæst vil Ron DeSantis i næste uge aflægge en række vigtige delstater et besøg.

Til Wall Street Journal siger Elon Musk, at han ikke støtter DeSantis.

- Jeg planlægger ikke på nuværende tidspunkt at støtte nogen bestemt kandidat, men jeg er interesseret i, at Twitter bliver en slags bytorv, siger Musk til avisen ifølge Reuters.

44-årige Ron DeSantis blev ved det amerikanske midtvejsvalg i november genvalgt til en anden embedsperiode som guvernør i Florida.

Hans stigende popularitet og fundraising-evner gør ham ifølge iagttagere til Donald Trumps største rival i kampen om den republikanske nominering.

Twitter-formatet giver ham ifølge AFP to fordele: Værdifuld adgang til Musks 140 millioner følgere samt opmærksomhed fra yngre, mindre konservative vælgere, som han sandsynligvis får brug for på vejen mod Det Hvide Hus.

Selv om Donald Trump fører i meningsmålingerne, træder Ron DeSantis ind i valgkampen med en stor kontant fordel sammenlignet med de andre konkurrenter, der halser efter Trump.

Således har DeSantis mere end 100 millioner dollar - 690 millioner kroner - med i bagagen.

Og med sine 44 år repræsenterer han muligvis partiets fremtid, mere end 76-årige Trump gør.

- At annoncere kandidaturet på Twitter er perfekt for Ron DeSantis. På den måde behøver han ikke at interagere med folk, og medierne kan ikke stille ham nogen spørgsmål, siger en unavngiven rådgiver for Trump til Reuters.

Fra Demokraterne har præsident Joe Biden allerede bekræftet, at han genopstiller til præsidentvalget den 5. november 2024.