Desperat Folkeparti søger formand: Drømmer om Inger

Inger Støjbergs navn bliver varmere og varmere i Dansk Folkeparti.

Efter at Kristian Thulesen Dahl har meldt sin afgang som formand ved et kommende ekstraordinært årsmøde, bliver den tidligere Venstre-minister flere steder nævnt om den afløser, der drømmes om.

Ekstra Bladet har talt med flere centralt placerede DF'ere, som peger på Støjberg som en særdeles seriøs kandidat til formandsposten.

Støjberg er godt nok ikke engang medlem af partiet - og hun har ingen steder givet udtryk for, at hun agter at melde sig ind. Samtidig sidder hun midt i en rigsretssag, som bliver afgjort senere på året.

Men i desperation over manglen på egnede kandidater i egne rækker fremhæver flere alligevel på Støjberg som et oplagt formandsbud.

- Alle håber på, at Inger kommer og har lyst til at være formand, siger en central DF-kilde, som ønsker at være anonym.

- Hun kan få posten som formand på et sølvfad, og vi ruller den røde løber ud, lyder det videre.

Samtidig lægger afgående formand Kristian Thulesen Dahl ikke skjul på, at der er plads til løsgængeren i DF's absolutte top.

- Jeg håber, hun melder sig ind i Dansk Folkeparti, og hvis hun gør det, vil de fleste i Dansk Folkeparti se, at hun bør have en meget fremtrædende post, sagde Thulesen Dahl, efter at han onsdag havde meddelt sin forestående afgang som formand.

Thulesen Dahl ser gerne, at Støjberg får en fremtrædende post i DF. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Smuthul til Støjberg

Derudover kan den formelle vej meget vel blive banet for, at Støjberg kan gå direkte fra at være løsgænger til at indtage formandsstolen.

Nok fremgår det af Dansk Folkepartis vedtægter, at man mindst skal have været medlem i fire måneder for at kunne vælges til et af partiets organer - herunder som formand.

Dette kan ikke lade sig gøre for Støjberg, da det ekstraordinære landsmøde seneste kan blive afholdt to måneder efter en indstilling fra hovedbestyrelsen, som mødes på lørdag.

Partivedtægternes sidste paragraf åbner dog for en dispensation af denne regel, hvis Dansk Folkepartis hovedbestyrelsen beslutter det.

Positivt indstillet

Og den dispensation er flere hovedbestyrelsesmedlemmer klar til at give.

- Det vil jeg bestemt være positivt indstillet over for, siger hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen til Ekstra Bladet.

Et andet hovedbestyrelsesmedlem, Liselott Blixt, ser også positivt på det.

- Hvis det er personer, man kender, kan man selvfølgelig dispensere. Men jeg vil ikke komme ind på, hvem jeg håber på som formand, siger hun.

Samme toner lyder fra René Christensen over for Avisen Danmark.

Et scoop

Samme medie har desuden talt med en række folk fra Dansk Folkepartis bagland, som peger på Inger Støjberg som et drømmescenarie til formandsposten.

En af dem er Anne-Marie Palm-Johansen, der stillede op for DF i Nyborg Kommune, men ikke blev valgt.

- Jeg så gerne Inger Støjberg. Det ville være et scoop, siger hun til Avisen Danmark.

Inger Støjberg har ingen kommentarer til ønsket om, at hun skal være kommende DF-formand.

Ingen står på spring

Støjbergs navn bliver ikke mindre varmt af, at ingen DF'ere umiddelbart står på spring til at tage posten som partiets frontfigur.

Morten Messerschmidt er således en stækket mand efter en dom i byretten for EU-svig og dokumentfalsk. Dommen er anket til landsretten, som behandler sagen fra december til februar.

Morten Messerschmidt er en stækket mand. Foto: Jens Dresling

Desuden lyder det fra centralt placerede kilder, at Messerschmidt selv er i voldsomt tvivl om, hvorvidt han vil påtage sig opgaven som partiformand på nuværende tidspunkt.

På hjemmefronten har Morten Messerschmidt også påtaget sig ansvaret for sin afdøde søsters fire børn. Melder Støjberg sig på banen, kan det meget vel tænkes, at Messerschmidt vil bakke hende op - og selv indtage en rolle i anden række.

En anden DF'er, der er blevet nævnt som formandsemne, er EU-parlamentarikeren Peter Kofod.

Men her er forbeholdene, at han som 31-årig er for ung til at indtage den tungeste post i partiet. Derudover ses det som en ulempe, at han ikke er medlem af Folketinget.

Peter Kofod nævnes som formandsemne, men alderen taler imod, at det bliver ham. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Partiets finansordfører på Christiansborg og stemmesluger i Guldborgsund Kommune, René Christensen, afviser helt at gå efter formandsposten.

- Det kunne bestemt også være interessant. Men det skal jeg ikke. Timingen er helt skæv. Jeg er lige startet på et andet projekt her i Guldborgsund - det kan jeg ikke forlade, siger han til TV 2 Øst.

Unge DF'ere vil have Messerschmidt

Dansk Folkepartis Ungdom peger på Morten Messerschmidt som den næste formand for Dansk Folkeparti.

Det oplyser Tobias Weische, der er landsformand i DFU, til TV 2.

- Han er en sindssygt dygtig politiker. Nok den dygtigste vi har i Dansk Folkeparti, siger han til TV 2.