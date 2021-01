Desperat Løkke: Hvor er min hund?

Lars Løkke har det seneste halvandet døgn været centrum for mediernes opmærksomhed, efter at den tidligere statsminister meldte sig ud af Venstre.

Nu giver han endelig lyd fra sig, men af en helt andet årsag.

Familiens ældste hund, Beauty, er stukket af fra deres hus i Græsted, efter et kanonslag sprang på gaden.

'Normalt vil hun selv søge hjem, men vi har ikke haft vores daglige gang i Græsted i mange år, og hun er samtidig blevet en ældre dame. Vi er meget bekymrede for hende,' skriver han i opslaget.

De seneste år har familien tilbragt sin tid i en lejlighed i Nyhavn. Om det er for at få ro fra mediernes søgelys og folketingskollegaernes spørgsmål, at Lars Løkke er taget til Græsted denne weekend, vides ikke.

I opslaget foreslår Lars Løkke selv en rubrik til denne artikel: 'Forladt af sin sidste ven'. Den har Ekstra Bladet afholdt sig fra at bruge.