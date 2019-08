Desperat Løkke kæmper for overlevelse

Kritikken er haglet ned over næstformand Kristian Jensen (V) på det seneste, men Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen mærker også varmen fra et ulmende oprør.

En håndfuld helt centrale Venstre-folk - også fra Løkkes egen fløj - oplyser til Ekstra Bladet, at de vil have gjort rent bord og give partiet en helt ny start uden hverken Lars Løkke Rasmussen eller Kristian Jensen i front.

I de seneste dage har flere og flere slået til lyd for, at Jakob Ellemann-Jensen skal være ny formand for det største borgerlige parti.

Den kendsgerning har fået Lars Løkke til endnu en gang at kæmpe indædt for egen overlevelse, vurderer en lang række Venstre-kilder over for Ekstra Bladet.

Løkkes overraskelse

Lars Løkke indkaldte pludselig og med ekstrem kort varsel Venstres forretningsudvalg til et telefonmøde onsdag aften. Det skete med en pludselig og for flere kilder overraskende telefonopringning fra Venstres landsorganisation.

Mødet var sat til at vare 30 minutter, men endte med at trække ud i op mod to en halv time med 'ekstrem dårlig stemning', som flere kilder formulerer det.

Det var selve ledelsen af Venstre - det krakelerede såkaldte formandskab - som var til debat på dette ekstraordinære møde i forretningsudvalget iværksat af Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg kan bekræfte, at mødet konkluderede, at vi har Lars Løkke som formand for Venstre og Kristian Jensen som næstformand. Og Lars Løkke han er Venstres formand, og vi har en næstformand, som hjælper ham i alle sammenhænge med at lede det her parti, siger medlem af forretningsudvalget Peter Gæmelke.

Løkkes hårde taktik

Forud for mødet havde Lars Løkke sendt en mail til medlemmerne af forretningsudvalget. Her beklagede V-formanden, at folketingsgruppen først fik fordelt poster i sensommeren. Det har givet noget postyr, hvilket Lars Løkke beklagede i mailen ifølge flere kilder.

Flere centrale kilder i Venstre, som ønsker at være anonyme af hensyn til deres egen politiske fremtid, fortæller, at Lars Løkke også brugte hårdhændede metoder for at få opbakning.

Formanden stod bag en runde, hvor hver enkelt i det 24 store udvalg 'skulle godtgøre, om vedkommende bakkede op om det siddende formandskab'. Ja eller nej til Løkke og Jensen.

Taget på sengen og med armen vredet om på ryggen fik Lars Løkke sin opbakning fra et flertal i udvalget. Også Kristian Jensen, Venstres næstformand, melder nu om god ro og orden i Venstre-toppen.

Venstre har de seneste 2 dage holdt 2 gode møder i hhv. forretningsudvalg og folketingsgruppe. Det har luftet ud, skabt klarhed og opbakning til formand og næstformand i @venstredk #dkpol — Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) August 15, 2019

- Som vi forstår det, bad Lars Løkke om opbakning fra hver enkelt medlem til den konstruktion, du nævner?

- Lars Løkke er formand for Venstre. Så det er naturligt ham, der indkalder til sådan et møde, hvor vi tager den her drøftelse. Og Lars Løkke skitserede situationen. Og jeg kan bare sige, at konklusionen på en fantastisk god drøftelse blev den, som jeg har nævnt, siger Peter Gæmelke.

Flere kilder beretter, at den trofaste Kristian Jensen-støtte Michael Aastrup Jensen gik hårdt til finansminister Claus Hjort Frederiksen, som ville have fjernet Kristian Jensen som Venstres næstformand.

Claus Hjort Frederiksen mente, at Kristian Jensen havde været illoyal over for Løkke. Løkke har nemlig ikke opgivet en mulig SV-regering i fremtiden. I et interview med Berlingske i sidste uge ville Kristian Jensen have begravet SV-tankerne.

Torsdag har Claus Hjort Frederiksen så meddelt, at han ikke længere ser nogen grund til ændringer i Venstres ledelse. Det sker efter nogle møder i Venstre om situationen de seneste dage. Blandt andet i forretningsudvalget.

- Vi forstår også, at på mødet blev der udtalt ret hård kritik af Claus Hjort Frederiksen og den rolle, han har spillet.

- Jeg kan sige, at der er udtrykt kritik af, at Kristian Jensen gik i pressen. Der er udtrykt kritik af, at Claus Hjort gik i pressen, som har medført, at der er usikkerhed. Vi glæder os over, at der nu er en god opbakning til formanden og næstformanden, og at de arbejder godt sammen, siger Peter Gæmelke.

- Hvad skrev Lars Løkke i det brev, han sendte rundt inden til forretningsudvalget?

- Det vil jeg ikke referere. Jeg kan kun referere, at på baggrund af det har vi haft en god drøftelse om Venstres formandskab, og at vi nu står sammen om at få formuleret en god politik på Venstres vegne, siger han.