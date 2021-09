Stram Kurs-formanden forsøgte onsdag at fjerne fokus fra Ekstra Bladets historier om sex-chat med unge ved som modreaktion at sige ja til sin unge kæreste på et rådhus

Rasmus Paludan gjorde onsdag alvor af de planer, han allerede varslede mandag i morgenfladen på Den Uafhængige.

Således giftede den 39-årige Stram Kurs-leder sig onsdag formiddag på et rådhus i en ukendt by.

Kvinden, han er blevet smedet sammen med, forbliver dog indtil videre hemmelig, selv om rygterne om hendes identitet allerede er begyndt at svirre på de sociale medier.

Rasmus Paludan vil dog gerne bekræfte over for Ekstra Bladet, at kæresten, som offentligheden ellers aldrig har kendt til, nu kan kalde sig for hans hustru.

'Hej Rasmus. Tillykke med dit bryllup. Har du en kommentar?'

'Ja. Vi har set hinanden i to år. Vi anerkender, hvor vigtigt det er for danskere at få rigtig mange børn. Vi ser frem til at få mange børn,' lyder det fra Paludan i en sms.

Han fortsætter:

'Vi beder om, at pressen respekterer min hustrus og vores kommende børns privatliv. Jeg er en offentlig person, men det er de ikke,' lyder det fra partilederen.

Desperat Paludan: Gifter sig i al hast

Røgslør

Noget tyder dog på, at brylluppet er sat i stand i al hast som et slags røgslør eller afledningsmanøvre.

Partilederen indrømmer således i B.T., at giftermålet er en bevidst modreaktion på Ekstra Bladets afsløringer om hans sex-chat med børn ned til 13 år på tale-platformen Discord. Et online-forum, hvor han også har vist en selvmordsvideo for en flok unge.

- Der er også en snert af homofobi i meget af den kritik, fornemmer jeg. Og når vi nu alligevel havde talt om at gifte os i løbet af efteråret, kunne vi godt gøre det med det samme for at mane de forfærdelige beskyldninger til jorden på en bastant måde, siger Rasmus Paludan til avisen.