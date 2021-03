Desperat Tulle: Slut med undergravende virksomhed

Kristian Thulesen Dahl forsøger nu at true sig til ro om sit formandskab: Det må have en afslutning, siger han

Nok er nok.

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, forsøger nok en gang at stoppe snakken om hans post som formand.

I et interview med Berlingske udstikker han en umiskendelig advarsel til de interne kritikere.

- Der er en streg at trække i sandet i forhold til undergravende virksomhed, siger han.

- Det er undergravende virksomhed hele tiden at lække negative ting om partiet.

Ekstra Bladet har i den seneste tid beskrevet, hvordan Kristian Thulesen Dahls formandskab fortsat skaber interne stridigheder i partiet.

Da avisen vil vide, om de interne kritikere kan fortsætte i partiet, hvis de fortsætter, svarer Kristian Thulesen Dahl:

- Folk må vide, at det skal have en afslutning. Der skal være en endestation i forhold til at lave negative historier om sit eget parti i medierne. Forudsætningen for, at vi kan komme ud over stepperne, er, at vi ikke har den situation, siger han til avisen.

Flere valgmuligheder

Formanden forklarer, at Meld og Feld-sagen, hvor Bagmandspolitiet muligvis vil rejse tiltale, stadig belaster partiet.

Forleden kunne Ekstra Bladet fortælle, at partiformanden selv har været til afhøring hos efterforskerne.

Kristian Thulesen Dahl anser det da også for en formandsopgave at sikre, at Morten Messerschmidt - hovedpersonen i sagen om misbrug af millioner af EU-kroner - ikke overtager hans formandspost uden modkandidater.

- Jeg skal bare sørge for, at der er gode folk, som organisationen kan vælge blandt. Og det gør ikke spor, at der er flere, der byder sig til, så man har flere valgmuligheder, siger han til Berlingske.

