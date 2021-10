Fra mytteri til modløshed.

Sådan kan stemningen bedst beskrives i de dele af DF-toppen, der er dybt utilfredse med partiformand Kristian Thulesen Dahl.

Ekstra Bladet har talt med en række kilder om situationen i partiet oven på det dramatiske årsmøde i midten af september.

Her står det klart, at opgøret mod Kristian Thulesen Dahl i dén grad er svækket. Kort og godt strækker de utilfredse DF'ere våben en efter en, mens Thulesen Dahl sidder stensikkert på formandsposten.

Pia Kjærsgaard har offentligt fortalt, at hun ikke vil udfordre Thulesen Dahl. Morten Messerschmidt er sat ud af spillet, mens han venter på en endelig dom i Meld-sagen - og det kan have lange udsigter.

I byretten blev Messerschmidt idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk.

Opgivende og modløs

Endelig står den unge komet, EU-parlamentarikeren Peter Kofod mere og mere 'opgivende' og 'modløs' tilbage, lyder det fra DF-kilder. Det bemærkes, at Kofods engagement i partiet er dalet markant efter årsmødet.

Om sin egen situation i DF, lyder det kortfattet fra Peter Kofod:

'Jeg har ikke nogen kommentar, men jeg bestræber mig selvfølgelig på at leve op til mine forpligtelser i EU-Parlamentet og til den tillid, som vælgerne viste mig i 2019. Dét arbejde er min helt klare førsteprioritet.'

Bundet til skibet

Alt imens kan de utilfredse DF'ere læse den ene elendige meningsmåling efter den anden. Inden de har set sig om, er der kommunalvalg 16. november, hvor partiet nemt kan ryge ind i en ordentlig vælgerafklapsning.

En fremtrædende DF'er benytter følgende maleriske billede til at beskrive situationen i partiet:

- Kristian Thulesen Dahl binder alle mand til skibet, og han er klar til at kæmpe, om det så ender i et forlis.

Desperate oprørere: Dansk Folkeforlis Joachim B: Derfor er DF i krise.

Opfordring til Pia

Op til årsmødet i september var der ellers anderledes fut under oprørernes kedler.

Lokalformænd for partiets fire største vælgerforeninger opfordrede indtrængende den tidligere partiformand, Pia Kjærsgaard, til at erstatte Thulesen Dahl i en overgangsperiode efter kommunalvalget.

Pia Kjærsgaard har ikke lagt skjul på, at det var en mulighed, hun seriøst overvejede.

Hendes nære allierede Morten Messerschmidt var helt med på den plan: Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var Messerschmidt da heller ikke uvidende om lokalformændenes opfordring til Pia Kjærsgaard.

Ordentlig kæberasler

Men så ramlede det alt sammen på årsmødet.

Ved det dramatiske valg til hovedbestyrelsen fik Pia Kjærsgaards fjende Martin Henriksen flest stemmer af alle. Henriksen er en nær allieret til Thulesen Dahl.

Samtidig kom Messerschmidts og Peter Kofods forbundsfælle Anders Vistisen slet ikke i hovedbestyrelsen.

En ordentlig kæberasler til oprørerne.

Nyt håb

Efter at have sundet sig i ti dage stillede Pia Kjærsgaard op i TV 2-programmet 'Lippert' og slog fast, at hun ikke agter at gøre comeback som formand.

- Pia vil ikke se livsværket forsvinde i dybet, så hun trækker sig tilbage, lyder udlægningen fra en centralt placeret DF'er.

Samtidig bemærkede Kjærsgaard, at hverken Morten Messerschmidt eller Peter Kofod ligefrem står på spring til at overtage formandsposten.

- Morten Messerschmidt har desværre den her sag, som efter seks år endnu ikke er afklaret (Meld og Feld-sagen, red.). Men Kristian Thulesen Dahl har gjort ham til kronprins - og det er han stadig, og så må vi se, hvordan den sag lander.

- Peter Kofod sidder i Europa-Parlamentet og opstiller til næste folketingsvalg, og meget kan jo ske. Og jeg siger ikke, at han eller Morten Messerschmidt umiddelbart skal overtage formandsposten. Der kan dukke et nyt håb op, lød det fra Kjærsgaard.

Hvem dette nye håb skulle være, fortoner sig i det uvisse.

De slagne:

Pia Kjærsgaard er stadig stærkt utilfreds med Kristian Thulesen Dahls præstation som DF-formand. Men trods en række opfordringer bliver det ikke hende, der udfordrer ham. I TV 2-programmet 'Lippert' lagde hun dog ikke skjul på, at hun har været i tvivl:

31-årige Peter Kofod bliver af mange DF're betegnet som fremtidens mand i partiet. Men Kofod står på nuværende tidspunkt slet ikke på spring til at udfordre Kristian Thulsesen Dahl. Tværtimod bliver det bemærket blandt DF'ere, at han virker stadigt mere modløs og opgivende. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Morten Messerschmidt er af mange utilfredse DF'ere blevet betragtet som manden, der skulle udfordre Kristian Thulesen Dahl. Formelt er Messeerschmidt da også kronprins i partiet. Men hans formandsdrømme led et alvorligt knæk med dommen i Meld-sagen. Nu afventer Messerschmidt ankesagen i landsretten. Stadfæstes - eller skærpes - dommen, må hans fremtid i toppen af partiet betragtes som særdeles usikker. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix