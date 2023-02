Nye Borgerliges Peter Seier kom i vælten efter et opslag omkring at leve for 100 kroner om ugen, men nu trækker han i land

Folketingsmedlem for Nye Borgerlige Peter Seier er kommet i vælten efter en udtalelse om, at bistandsklienter sagtens kan leve for 100 kroner om ugen, men det er en misforståelse siger han til Ekstra Bladet.

Han har efterfølgende slettet sit opslag på Facebook og Twitter.

- Jeg kunne se, at det blev misforstået, det jeg skrev. Jeg skriver tit ting, der hænger sammen med det jeg oplever i mit liv, og nu er jeg begyndt at bage igen. Jeg holder meget af at bage. Og så skrev jeg et opslag om at bage.

Han forklarer, at det er muligt at leve billigt, og at han selv oplever at have lyst til brød og grød.

- Det, jeg skrev, var, at man kunne leve meget billigt, hvis man levede af brød og havregrød. Det har jeg også gjort de sidste par uger. Ikke fordi, jeg ikke har nogle penge, men fordi jeg havde lyst til det.

Peter Seier mener ikke, at bistandsklienter ikke har råd til at leve af deres bistand.

- Det er slet ikke rigtigt, at folk ikke har råd til at leve af det, de får i bistandshjælp. Men det er ikke nødvendigvis en opfordring til, at folk skal leve af brød og havregrød.

Efter Peter Seier er begyndt at bage igen, har det fået ham til at tænke over, at man kan leve billigt.

- Det er meget sjov at tænke på, at hvis man bager sit eget brød og lever af havregrød, så kan man leve for 200 kroner om ugen.

- Jeg har tænkt over, at man kan leve ret billigt, hvis man bager sit eget brød. Og så har jeg skrevet et opslag om det, og så er der ikke så meget mere i det.