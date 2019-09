Det bliver aldrig 'Arnes tur': Kan gå på efterløn i stedet for Mette-model

For to uger siden hyldede S-formand og statsminister Mette Frederiksen bryggeriarbejderen Arne Juhl fra talerstolen på Socialdemokratiets kongres i Aalborg.

Nu blev det Arnes tur, som S havde lovet i valgkampen på plakater i hele landet. For regeringen havde fundet et gyldent notat i Beskæftigelsesministeriet, som åbner for en ret til tidlig tilbagetrækning allerede i denne valgperiode.

Problemet er bare, at Arne efter alt at dømme aldrig får brug for den lovede differentierede pensionsalder.

Han når nemlig om godt fire år - som 64-årig - at få ret til bedre betalt efterløn, samtidig med, at han på den lovede S-pensionsmodel bliver gammel nok til at kunne trække sig tilbage som folkepensionist. Det vil også ske tre år før Arnes folkepensionsalder som 67-årig.

Det skriver Berlingske, som kan fortælle, at Arne har indbetalt til efterlønsordningen siden 1980'erne.

Efterlønsordningen er bedre betalt end den bebudede differentierede pensionsalder.

På den lovede ordning er særligt nedslidte berettigede til folkepension, som i 2019 er på 6.327. Dertil kommer et pensionstillæg på maksimalt 7.000 om måneden, som afhænger af ens øvrige økonomi.

På efterløn er man i 2019 berettiget til 18.866 om måneden.

Arne Juhl siger til Berlingske, at han regner med at blive ved med at arbejde frem til sin efterlønsalder og dermed opretholde ret til dagpenge, der er et krav for at kunne få efterløn, men at han ikke kan spå om perioden frem til efterlønsalderen.

Den 59-årige bryggeriarbejder er i øjeblikket ved at komme sig efter en operation for lungekræft.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger, at der er behov for den differentierede pensionsalder:

'Jeg har læst Arne citeret for, at han håber på, at han netop ved at være en del kampagnen kan være med til at bane vej for de kommende generationer, så de kan få gavn af retten. Det synes jeg er en meget solidarisk måde at se tingene på, og jeg kan love, at regeringen arbejder hårdt på, at retten til tidlig pension kan træde i kraft i denne valgperiode'.