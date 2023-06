- Det er et frontalangreb på de ældre

For fremtiden vil der ikke være et postselskab, der er forpligtiget til at levere breve til alle i Danmark. Den nye postaftale betyder, at markedet selv skal stå for den opgave.

Det er ikke noget, der huer formanden for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg.

- Det er et frontalangreb på landdistrikterne. Det er et frontalangreb på de mange ældre, der bor i landdistrikter eller i deres sommerhuse. Og det viser, at man fra regeringens side slet ikke har blik for, at Danmark skal hænge sammen.

- Der er jo ingen, der foreslår at hele Nørrebro skal deles om en stor postkasse, hvor folk selv skal hente deres post. Selvom det da sikkert ville spare postbudene for en del trapper, siger hun.

Sidstnævnte pointe med henvisning til, at der i den nye aftale er lagt op til, at der visse steder skal laves 'centralt placerede brevkasseanlæg'.

Skarpt øje

Partierne bag postaftalen erklærer sig helt sikre på, at de frie markedskræfter vil sikre, at der bliver omdelt post i hele landet - også i de yderområder, hvor der er langt mellem husene.

Det står også i aftalen, at Trafikstyrelsen skal holde et skarpt øje og gribe ind, hvis det imod forventningen ikke sker.

- Det er meget svært at stole på. Sagt på en anden måde, der er meget stor forskel på, at Trafikstyrelsen skal holde øje og så at de rent faktisk løser de problemer, der vil komme, siger Inger Støjberg.

Kan ikke genkende Venstre

Det er især en skuffelse for Inger Støjberg, at hendes gamle parti, Venstre, er en bærende del af aftalen. Venstre har historisk set haft et stort fokus på landområderne.

- Jeg kan ikke kende Venstre længere. Dette her ville aldrig være sket for år tilbage.

- At sige til folk på landet, at de selv må hente deres post. At skal helt ned til hovedvejen eller ikke kan få post til døren i de sommerhuse, de har lov til at bo i. Det havde man aldrig nogensinde kunnet finde på at gøre tidligere i Venstre, siger Inger Støjberg og fortsætter:

- Det bliver en kæmpe gene i hverdagen for folk i landområder og ikke mindst de ældre. Og igen gør man noget, der gør det mere besværligt at bo også i de dele af Danmark, der ikke er storbyerne.