Pia Kjærsgaard er fortørnet over, at kirkerne opfordres til at lukke i julen

Kirkeminister Joy Mogensens (S) opfordring om at aflyse julegudstjenesterne møder særdeles hård kritik fra Pia Kjærsgaard.

- Det er ganske enkelt for ringe. Og det er en umådelig flad fornemmelse at stå op til. Alle har jo tilrettelagt 24. december - den kan være travl og hektisk, men frem for alt hyggelig. Nu står man og siger: 'Nå, så kan man ikke komme i kirke'. Jeg synes, at det er meget mærkeligt, det her, lyder det fra DF-veteranen.

Sent lillejuleaften rykkede Joy Mogensen ud med en pressemeddelelse med følgende budskab:

'Kirkeministeren har sent lillejuleaften drøftet de seneste retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund med biskopperne og folkekirkens corona-taskforce. På mødet var biskopperne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd enige om nu at anbefale at aflyse egentlige julegudstjenester', lød det.

- Det bakker jeg op om, kunne Joy Mogensen konstatere på den baggrund.

Gudstjenester bør aflyses: Jule-kovending

Sejler rundt

Pia Kjærsgaard er lodret uenig i den melding.

- Jeg synes principielt, at det er forkert at lukke kirkerne. Jeg er ikke i tvivl om, at de, der har med det at gøre, ville gøre alt for, at det foregik så sundhedsmæssigt forsvarligt som muligt.

- Det er lidt svært at finde ud af, hvad det går ud på. Det var nok biskopperne, der gjorde udslaget - selvom de for få dage siden havde en anden holdning.

- Det sejler rundt, lyder det fra Pia Kjærsgaard med henvisning til, at opfordringen om at lukke kirkerne først kom aftenen før juleaftensdag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Joy Mogensens opfordring til kirkerne om at aflyse julegudstjenesterne møde kritik. Foto: Jens Dresling

- Er det ikke ansvarligt af kirkerne at holde lukket, når der er smitte i samfundet?

- Vi ved godt alle sammen, at der er smitte. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at os, der havde tænkt os at gå i kirke, selvfølgelig ville have mundbind og indordnet os under, at kun koret ville have sunget. Alle restriktioner skulle have været overholdt.

- Men det er ikke min opfattelse, at det her er gjort, fordi der pludselig er en forøget smitterisiko, siger Pia Kjærsgaard.

- Der er mange, der kan se, at deres butikker er lukket osv. Kan du ikke godt forstå, hvis de finder det underligt, at kirkerne skulle holde åbent?

- Nej, det kan jeg ikke. Kirken er noget andet. Det er og skal være et åbent rum for dem, der vil gå ind i det rum. Sådan er det. Du kan ikke sammenligne det med Netto, Irma eller små butikker, lyder det fra den tidligere DF-formand.

