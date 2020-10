Det er ganske vist: Julen er i fare

Myndighedernes anbefaling om, at man skal begrænse sin sociale cirkel til maksimalt ti personer ud over jobbet eller uddannelsen, risikerer at kaste grus i juleplanlægningen i mange familier.

Det erkender social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og beskriver på et pressemøde søndag essensen af julen som familiehøjtid.

Hun understreger, at retningslinjerne i første omgang varer i fire uger, men:

- Ting skal aflyses. Ting, man normalt ville gøre uden at overveje det nærmere, hvor man er i tæt kontakt, og der kan være risiko for smittekæder, skal begrænses.

- Det kan jo så betyde, at staten aflyser julen?

- Nu kigger vi ind i de kommende uger og skal gøre en kæmpe indsats allesammen - og betale en pris. Særligt for nogle af de meget sårbare har man i lang tid betalt den her pris.

- Derfor skal vi gøre det her nu, så vi ikke ender i en situation, som vi ser i andre lande med meget, meget voldsomme nedlukninger, siger Astrid Krag.

Kedelig besked fra Astrid Krag under pressemødet søndag. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Dermed er hun en smule mere klar i spyttet end statsminister Mette Frederiksen (S), der på et pressemøde fredag fortalte om sin store kærlighed til snapsen Rød Aalborg og de traditionelle julefrokoster uden dog at ville svare klart på, hvor realistisk det er at gennemføre dem i år.

- Vi kan på nuværende tidspunkt ikke love præcis, hvordan det kommer til at se ud, padlede statsministeren.

Teknisk direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak fik for godt en måned siden en offentlig skideballe af statsministeren for at tale om sociale cirkler på fem-ti personer.

Astrid Krag undlod søndag at stikke Kåre Mølbak et skulderklap for sit klarsyn. Hun gav i stedet en lektion i cirkeldans.

- Virkeligheden er i dag en anden end for en eller to måneder siden. Udviklingen i smittetal i Danmark og i Europa går meget hurtigt. Det går også så hurtigt, at i mange lande ser vi voldsomme nedlukninger. Det ønsker vi at undgå i Danmark. Vi ønsker at handle i tide. Derfor giver det mening nu at tale om sociale bobler.