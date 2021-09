- Det er op ad bakke for mig

DF-profilen Martin Henriksen kommet er i strid modvind i sit parti for kritik af udlændingelinjen. Han har dog 'ingen planer' om at melde sig ud

Låget er gået af Dansk Folkeparti, efter at et medlem af partiets hovedbestyrelse, den tidligere folketingsprofil Martin Henriksen, er gået i rette med partiets linje i udlændingepolitikken.

Både partistifter Pia Kjærsgaard, formand Kristian Thulesen Dahl og den tidligere næstformand Søren Espersen har fredag været ude med riven efter Martin Henriksen, og derfor har Ekstra Bladet dagen igennem forgæves forsøgt at få en reaktion fra ham.

Men skæbnen ville, at Henriksen pludselig var at finde til et fodbold-arrangement til fordel for hjemløse 100 meter fra Ekstra Bladets indgangsdør.

- Martin Henriksen, hvem er du egentlig på hold med i dit parti? Alle slår hånden af dig …

- Ja, det er rigtigt. Men jeg klarer det nok. Men jeg har faktisk ikke flere kommentarer til det her.

DF classic

- Hvorfor synes du, at Pia Kjærsgaards udlændingepolitik er for slap?

- Det har jeg heller ikke sagt. Jeg har sagt, at vi skal vende tilbage til 'DF classic', det er lidt noget andet, er det ikke det?

- Men hun er udlændinge-ordfører, og du siger, at udlændingepolitikken er for slap …

- Jeg har sagt, at vi skal vende tilbage til 'DF classic', og jeg har ikke flere bemærkninger, for vi er her i dag for at støtte de hjemløse.

- Hvordan skal Pia Kjærsgaard føre udlændinge-politikken tilbage til DF classic’?

- Jamen, jeg har ikke flere bemærkninger til dig, selvom du er et dejligt menneske på mange områder. Nu er jeg her for at bakke op om de hjemløse.

- Er kritikken fra Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl, Søren Espersen, Anders Vistisen og Peter Kofod uretfærdig?

- Alle kan jo se, at det er lidt op ad bakke for mig. Det er det en gang imellem, men jeg har jo sagt det, jeg har sagt, og jeg har ikke flere bemærkninger.

- Melder du dig ud af DF?

- Det har jeg ikke nogen planer om.