Solen skinner ekstra meget for tiden i Mjølnerparken.

Ikke kun, fordi vejret udarter sig fra sin pæne side, men også, fordi en gruppe beboere endegyldigt onsdag har stævnet Transport - og Boligministeriet for etnisk diskrimination.

De mener, at regeringens politik er i strid med lov om etnisk ligebehandling, EU-retten og Danmarks internationale forpligtelser, da omkring halvdelen af lejlighederne fra det meget omtalte boligområde altså skal sælges for at leve op til ghettopakken.

'Kongen af Mjølnerparken', der til daglig hedder Muhammed Aslam og har boet i Mjølnerparken, siden det blev opført i 1987, er en af hovedkræfterne bag det civile søgsmål af ministeriet.

- Det er udansk og uværdigt, at vi har en politik i Danmark, der diskriminerer en befolkningsgruppe med ikke-vestlige baggrund herhjemme, siger han til Ekstra Bladet, der møder ham i hans vante omgivelser på Nørrebro.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

'Kongen af Mjølnerparken' har været formand for beboerforeningen i mere end 15 år. Foto: Aleksander Klug

Muhammed Aslam har følt sig kaldet til at reagere overfor den måde, som ministeriet har navndøbt Mjølnerparken som en 'hård ghetto'. Mjølnerparken figurerer på regeringens liste af boligområder, der døjer med en stor andel af beboere, der står udenfor arbejdsmarkedet, lavt uddannelsesniveau samt kriminalitet.

Hjem er ukrænkeligt

Men folk er ganske enkelt glade for at bo der, og Muhammed Aslam kan slet ikke forstå, at man ikke tager højde for andre muligheder end frasalg.

Han har sammen med beboerforeningen foreslået en anden model, hvor 60 procent af de lejligheder, der som følge af ghettoloven skal omdannes, i stedet bliver udbudt som studie- eller seniorboliger. For på den måde kan man også sikre diversitet i beboersammensætning, lyder Muhammed Aslams vurdering.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

- Det er udansk og uværdigt, mener Muhammed Aslam om regeringen ghettopakke. Foto. Aleksander Klug.

- Det hele startede med, at der var en statsminister, der tonede frem på skærmen med en besked om, at der er sorte huller på danmarkskortet. Nu har vi så en lovgivning, hvor nogle mennesker bliver udsat for forskelsbehandling, og det er altså derfor, sagen er så vigtig, fordi beboernes grundlæggende rettigheder bliver overtrådt, fortæller han og påpeger, at politikerne har stirret sig blindt på navnlig én specifik gruppe i samfundet.

Muhammed Aslam mener, at hans hjem er ukrænkeligt og hævder, at ham og naboerne bliver behandlet ringere end folk, som bor i sammenlignelige områder, der bare ikke er klassificeret som en ‘hård ghetto’.

Han får opbakning fra advokaten, der skal føre sagen i retten:

- Det er vores og beboernes opfattelse, at beboerne er i nærliggende risiko for at skulle fraflytte deres bolig på grund af et afgørende kriterium, der har med etnisk oprindelse at gøre. Det betyder, at det er ulovlig diskrimination, og det har ministeriet godkendt, lyder det fra advokat Eddie Khawaja.

En række af juridiske eksperter, som Dagbladet Information har talt med, peger på, at beboerforeningen står med en god sag.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Mjølnerparken har været på ghettolisten siden 2010. Foto: Aleksander Klug.

- Det er diskrimination i forhold til retten til bolig. Du kan sidde i Mjølnerparken og have en god uddannelse – du har altid forsørget dig selv og din familie, og du betaler din skat – og alligevel tæller du som en belastning, som betyder, at området skal nedbringe andelen af familieboliger, lyder det fra Claus Juul, som er juridisk konsulent ved Amnesty.

'Kontroversiel'

Boligminster Kaare Dybvad ser ikke noget problem i stævningen. Tværtimod anerkender han, at lovgivningen omkring ghettopakken er 'kontroversiel', men at man har gjort forarbejdet godt nok til, at det ikke kommer i karambolage med juraen. Han vil dog ikke gå ind i specifikke detaljer omkring stævningen.

Boligminister Kaare Dybvad mener ikke, at ghettopakken er på kant med nogle love. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

- De skal jo have mulighed for at afprøve det ved domstolen. Men så vidt jeg kan forstå, er det ikke et bredt flertal blandt beboerne, der støtter op omkring søgsmålet.

- Men synes du stadigvæk ikke, at det er pænt ærgerligt, at ghettopakken angiveligt kan være i strid med reglerne for etnisk ligebehandling?

- Det vil jeg vil slet ikke vurdere. Det må domstolen tage stilling til.

- Jeg mener ikke, at det er på kant med nogen love. For der er jo også andre boligområder med en beboersammensætning, der har færre med ikke-vestlige baggrund, og som er underlagt de samme krav.

- Den her lovgivning har været kontroversiel fra starten af. Men der har været bredt flertal for det - også blandt et flertal af beboerne. Så vidt jeg kan se, er det et mindretalssynspunkt.

Kaare Dybvad mener, at sagen handler mere om uenigheder end reelt lovbrud.

- Den overordnede ambition, vi har bag lovgivningen, som er at sikre blandede boligområder, hvor man møder hinanden på tværs af sociale og etniske skel, den står vi fuldstændig ved. Og så er der tilsyneladende nogle andre, der synes, at nogle andre ting er vigtigere, lyder det fra ministeren, der samtidig tilføjer, at i andre liberale byer såsom i New York eller London er byerne alt for opdelt.

Og det er ikke en model han påskønner. København skal være en mere sammenhængende by, siger han.