Mette Frederiksens regering er endt i et hårdt slagsmål med dets støttepartier. Slagmarken er klimaspørgsmålet, hvor ministeren på området hedder Dan Jørgensen (S).

De radikale mener, at ministeren opfører sig særdeles arrogant og truer med at vælte regeringen. Omvendt har Dan Jørgensen kaldt de radikale for 'rabiate' på det grønne område.

- Det er voldsomt arrogant at kalde det rabiat at ville investere nu i den grønne omstilling, siger de radikales næstformand, Sofie Carsten Nielsen, til Ekstra Bladet.

Samtidig retter hun sit angreb mod Mette Frederiksens samlede regering.

- Man må gå ud fra, at Dan Jørgensen taler på vegne af regeringen. Så når han mener, at det er 'rabiat' at sige, at der skal leveres i denne regeringsperiode for at nå reduktionsmålet på 70 procent, må det være regeringens holdning. Jeg har ikke hørt andet. Det er ret vildt, siger Sofie Carsten Nielsen.

Ved at miste tilliden

De radikales leder, Morten Østergaard, har ligeledes tordnet mod regeringen. I Weekendavisen forlanger han et markant kursskifte på klimaområdet, hvis han senere på efteråret skal lægge stemmer til en finanslov.

Dermed truer han reelt med at vælte Mette Frederiksens mindretalsregering.

Sofie Carsten Nielsen tilføjer:

- Vi er ved at miste tilliden til, at regeringen lever op til de grundlæggende aftaler, vi har. Hvis man skal levere en 70 procent reduktion, er man nødt til at vise vejen derhen.

Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen

De radikale står imidlertid ikke alene med deres kritik af regeringen og Dan Jørgensen. Enhedslisten er også ude med riven efter klimaministeren.

- Dan Jørgensen tør ikke stille krav til de store forurenere. I stedet bruger han tiden på at belære befolkningen om madtips til, hvordan man kan grille grønsager. Jeg vil meget hellere høre regeringens bud på, hvordan man laver en grøn omstilling uden at sende regningen til de fattigste, siger partiets klimaordfører, Mai Villadsen.

Med stikpillen henviser hun til, at Dan Jørgensen har lanceret kampagnen 'Madglade klimatips', som samlet løb op i 1.250.000 kroner.

Mai Villadsen.

Sløvt og forslæbende

Hos regeringens tredje støtteparti, SF, er man bestemt heller ikke begejstret for regeringens tempo, når det kommer til klimadagsordenen.

Det er simpelthen for 'sløvt og forslæbende', lyder det fra klimaordfører Signe Munk.

- De tager en alt for stor risiko, når de har en idé om, at man kan skubbe vigtige beslutninger til tæt på 2030. For det kan ende med, at de store forhåbninger, de har til ny teknologi, ikke er rigtige. Og så står vi fem minutter i lukketid og skal lave en stor omvæltning af samfundet på meget kort tid, lyder det fra Signe Munk.

Det forståelsespapir, som regeringen har udarbejdet med støtte fra Enhedslisten, SF og de radikale, indeholder et mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Signe Munk.