Det fosser ud af de gyldne haner: På barsel med skattefri fryns

Når vores folketingspolitikere går på barsel, nyder de godt af et privilegium, som almindelige danskere kun kan drømme om.

De beholder nemlig det såkaldte skattefrie omkostningstillæg, som lyder på 5229 kroner om måneden eller 62.749 kroner om året. Det bekræfter Folketingets administration.

Tillægget er ellers beregnet til at dække politikerens omkostninger i forbindelse med jobbet som netop politiker.

Skattefri fryns på barsel: Johanne og Pernille vil betale tilbage

’Omkostningstillægget skal dække de omkostninger, der er i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem, f.eks. udgifter til telefon, taxa, traktementer osv.’, lyder vejledningen til de folkevalgte på Folketingets intranet.

Også politikere på sygeorlov beholder det skattefrie omkostningstillæg.

Ville fjerne tillæg

Flere politikere vil nu fjerne det fede frynsegode i forbindelse med barsel og sygdom, men allerede i 2016 foreslog Vederlagskommissionen det samme.

’Kommissionen finder, at begrundelsen for tillægget i det væsentligste er faldet bort, og anbefaler derfor at fjerne omkostningstillægget,’ lød det dengang.

Kommissionen konkluderede, at det rundhåndede tillæg svarer til en bruttoværdi på 137.000 kr. årligt.

Siden er værdien før skat blot steget, da tillægget ligesom folketingslønnen reguleres hvert år.

Privilegeret orlov

Ekstra Bladet har de seneste dage sat lys på de privilegier, som politikere nyder, selv når de er er på orlov fra Folketinget.

Politikerne optjener blandt andet ret til eftervederlag under orlov.

I modsætning til alle andre danskere skal politikerne heller ikke fremlægge dokumentation for sygdom, når de går på sygeorlov.

Samtidig kan de fortsætte med fuld løn på sygeorlov, mens den for mange danskere forsvinder efter 22 uger.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra finansminister Kristian Jensen (V), men han er ikke vendt tilbage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kritik: Afskaf skattefri barselsfryns

Peter Skaarup. Foto: Jens Dresling

Folketinget bør afskaffe den lukrative fordel for politikere, der holder fri for at passe deres baby.

Det siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

– Det er simpelthen en abnormitet, i forhold til hvad der gælder på det normale arbejdsmarked. Man burde generelt helt få afskaffet det, lyder det.

– På barsel har man slet ikke de udgifter, man har som aktivt folketingsmedlem. Meningen er jo for eksempel at betale transport eller mad med tillægget, når man er på arbejde. De arbejdsudgifter har man ikke logisk set, når man er på barsel, siger han.

K: Et fair spørgsmål

– Man skal heller ikke udføre politisk arbejde eller andet, når man er på barsel. Der er ingen argumenter for, at man skal have det.

De konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, har selv fået omkostningstillægget under barsel.

Hun vil ikke slå fast, om hun synes, det er forkert for politikere at få tillægget, mens de går derhjemme.

– Jeg synes, det er fair at stille spørgsmålet, om det er relevant at få tillægget udbetalt på barsel, siger Mette Abildgaard:

– Det har vi dog ikke drøftet i gruppen endnu, så det kan jeg ikke give et klart svar på.

De konservative vil godt være med til helt at afskaffe det skattefrie tillæg til politikerne ifølge den politiske ordfører.

– Jeg synes, at omkostningstillægget burde afskaffes, så det var en del af lønnen i stedet for, forklarer hun.

Mette Abildgaard har ikke svaret på Ekstra Bladets spørgsmål, om hun vil betale sit tillæg under barsel tilbage.