Det gik helt galt i Danmark

Herhjemme måtte statsministerkandidat Poul Nyrup sande, at iturevne sider ikke hjalp ham til at genvinde magten

Demokraternes leder i Kongressen, Nancy Pelosi, valgte i nat dansk tid at rive Donald Trumps 'State of the union'-tale itu for rullede kameraer, mens præsidenten intet anende modtog sine republikanske kollegers hyldest.

En lignende begivenhed fandt sted i dansk politik i 2001.

Dengang var det Poul Nyrup, som under et vælgermøde med Anders Fogh Rasmussen begyndte at rive sider ud af hans bog 'Fra socialstat til minimalstat'.

Stunten skulle begejstre de mange DSU'ere som var til stede i Valby Hallen, men i stedet kom det til at virke enormt voldsomt ude bag tv-skærmene.

Manøvren skulle i Nyrups optik minde vælgerne om, at Anders Fogh var en ulv i fåreklæder, som i virkeligheden var en ond markedsliberalist og ikke den velfærdselskende midter-venstremand han fremstillede sig som i valgkampen. Men han endte med selv at fremstå som den onde.

På gulvet i Valby Hallen ligger en af siderne fra Foghs bog. Foto: Kim Nielsen

Ti års tørke

Scenen blev ikonisk for valgkampen, hvor Poul Nyrup endte med et miste magten til Venstre og de borgerlige. Først ti år senere i 2011 fandt en socialdemokrat igen vej til Statsministeriet, hun hed Helle Thorning-Schmidt.

Det hører dog med til historien, at Poul Nyrup formnentlig havde tabt valget uanset sit kiksede bogstunt.

Siden hans snævre sejr i 1998 havde han været statsminister uden fordums styrke. Efter terrorangrebet i New York mod World Trade Center forsøgte han sig med et statsmandsvalg - men det gik altså galt.

Ligesom hans forsøg på at imponere ved at rive siderne ud af Foghs bog.

Nancy river Trumps tale itu

Hvorvidt Nancy Pelosi og demokraterne vil opleve samme rekyleffekt står klart i december, når vinderen af præsidentvalget kan lade sig hylde.