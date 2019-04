Det kan gå løs igen: Paludan indkalder til nye demoer i dag

Rasmus Paludan fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke har hørt fra politiet, at de planlagt demonstrationer tirsdag ikke må gennemføres.

- Jeg har intet hørt om, at de ikke bliver gennefmrt. Dt vil være rimelig 'ballsy' allerede fem timer, før demonstrationerne er anmeldt, at meddele, at de ikke måtte blive gennemført, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

- Hvis man skal hive alvorlige kort op af ærmet fra politiloven og forbyde demonstrationerne, så skal der ligge konkrete antagelser om, at der eksempelvis er skydevåben til stede. Det vil være meget alvorligt at give rødt lys så mange timer i forvejen, lyder det fra Stram Kurs-stifteren.

De seneste dage har det været diskuteret intenst, om den islamkritiske og for nyligt racismedømtefor nyligt racismedømte partileders ytringsfrihed rækker til meget ofte at holde demonstrationer mod islam og muslimer, eller om hensynet til den offentlige orden vejer tungere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Københavns Politi og Vestegnens Politi. Indtil videre uden held.