Det kræver sin mælk: Veganer-konflikt i Alternativet

Der er så stærke holdninger til helt almindeligt mælk i Alternativet, at en undseelig karton med komælk under Folkemødet har udløst et større slagsmål internt i partiet.

Det skriver Jyllands-Posten, der har talt med en række kilder og har fået indblik i nogle af partiets interne debatter på sociale medier. Ifølge avisen er det tidligere medlemmer af Veganerpartier - der slog pjalterne sammen med Alternativet før valget - der så sig sure på mælken.

- Jeg er umådelig glad for, at jer fra det gamle Veganerpartiet skubber til os andre fra det gamle Alternativet, når det gælder for eksempel indkøb af komælk.

Annonce:

- Til gengæld er jeg umådelig ked af, at flere af vores frivillige i teltet på Folkemødet fortæller mig, at de har følt sig voldsomt overfuset omkring den ene karton komælk iblandt de fire kartoner plantemælk. Jeg ved ikke, hvem der gjorde det – men der blev klart overskredet verbale grænser, skriver den ansvarlige for Alternativet telt på Folkemødet i en intern gruppe.

Komælk-konflikten raser i Alternativet. Foto: Linda Johansen

Helligst

Striden bunder i, at der i køleskabet i Alternativets telt på Folkemøde var en liter komælk. Ud over selvfølgeligt store mængder alternative mælkeprodukter.

Og det udløste altså ramaskrig fra de gamle medlemmer af Veganerpartiet både i teltet og i den interne debat, som Jyllands-Posten har set.

- Hvordan kan man lægge sig sammen med Veganerpartiet og så bruge partiets - mine - penge på mælk? Man føler sig virkelig ikke værdsat, hvis folk ikke gider anstrenge sig mere end det. Betyder vi virkelig så lidt for jer?, skriver en bruger ifølge avisen.

Det bliver anført, at hvis man ikke kan tage plantemælken, så må man drikke sin kaffe sort.

Modsat skriver alternativister, at rendyrket veganisme ikke er partiets politik og at de forresten ikke vil udskammes for at putte mælk i kaffen.

Veganerpartiet blev før valget slået sammen med Alternativet i et håb - der viste sig berettiget - om, at partierne sammen ville kunne komme over spærregrænsen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Annonce:

Forsoning

Konflikten omkring mælken har ifølge Jyllands-Posten nået et niveau, hvor partiets hovedbestyrelse har måttet gribe ind. Og i november skal en psykolog stå for 'medieret samtale ud fra narrative principper' for at forsone parterne.

Sekretariatschef Mark Desholm forklarer, at det svarer nogenlunde til parterapi. Inden han over for Jyllands-Posten erkender, at han også puttede den syndige komælk i sin kaffe.

- For år tilbage drak jeg komælk i min kaffe. Så blev jeg påvirket af mine veganske døtre og ville over til plantemælk. Jeg var igennem alle plantemælkene, og det smager bare ikke godt. Så nu drikker jeg sort kaffe.

- Men nogle gange, ligesom foran slikhylderne i Superbrugsen, kommer man til at tage den pose, man godt ved, at man ikke skulle have taget.