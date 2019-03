Det lugter af valg: Løkke og Mette i duel

Så er der for alvor ved at være valgkampsstemning i forårsluften over kongeriget.

På søndag mødes statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, så til den første duel mellem de to.

Det meddeler DR.

TV-stationen oser af stolthed over, at de to fremmeste statsministerkandidater tørner sammen i netop deres rude.

- Nu er der for alvor tyvstartet på valgkampen. Nu er cirkusteltet rejst, udtaler Uffe Tang, DR's politiske korrespondent.

Duellen finder sted i 21 Søndag. Kåre Quist vil styre løjerne.

Første gang

Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen har ikke tidligere stået ansigt til ansigt i en direkte tv-duel. De mødes dog til debat på ugentlig basis, når der er spørgetid i Folketinget.

Folketingsvalget er endnu ikke udskrivet. Det skal afholdes seneste 17. juni. Eller overtræder statsministeren Grundloven.

Der er ikke tradition for at afholde valgkamp hen over påskedagene.

Der skal afholdes valg til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj. Denne dag ønsker Kristian Thulesen Dahl (DF), at danskerne også går til folketingsvalg.

Forventningen blandt iagttagere og kommentatorer er da også, at dét er den mest sandsynlige valgdato lige nu.

På søndag tørner Frederiksen og Løkke Rasmussen sammen på DR. Foto: RitzauScanpix/Jens Dresling